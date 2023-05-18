Отправлено: - 17:17

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Цитата:О бабушки что ли?. Молодых хватает. Тоже. Че вы как дебилы. Сыну тоже не перестаю говорить, даже если зелёный горит. Посмотри пожайлуста. На коленях прошу. Зелёный для тебя а для дебилов нету светофора.