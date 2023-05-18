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≡ КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том, где ставить запятую в истории с жилищной реформой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46812
КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том, где ставить запятую в истории с жилищной реформой
Отправлено: 18.05.23 - 09:37
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15 мая стало известно, что запланированный на 1 июля запрет работы КСК, скорее всего, не состоится. «НГ» попросила заместителя председателя мажилиса Альберта РАУ прокомментировать очередной поворот в жилищной реформе.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
873
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 09:37
#1
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На настоящий момент главное - ПКСК оставили в покое.
А на счёт прозрачности...
Если у руководителя ПКСК, ОСИ, ПТ, ПК... будет желание что-то скрывать и воровать, он всегда сможет подобрать себе "команду" подельников, которая будет ему в этом помогать.
А там, где руководство честно работает, там и прозрачность, и выборность, и контроль работают по умолчанию.
Так что, декларируемый перенос норм ОСИ на ПКСК не даст абсолютно ничего.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4244
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 10:07
#2
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Цитата:
Skeptic:
Так что, декларируемый перенос норм ОСИ на ПКСК не даст абсолютно ничего.



Главное, что бы у этого депутата Рау были, есть и будут всегда ТВЁРДЫЕ убеждения, где бы он не находился: - или в кресле пред.комитета или зам.председателя Мажилиса, или в предпенсионном возрасте - несмотря на никакие пинки от президента.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6085
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 12:11
#3
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КСК самый оптимальный вариант для оказания услуг для содержания жилья. Не вижу какой может быть интерес разрушать уже налаженное, для чего это намерено и упрямо делают?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1201
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 12:55
#4
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Моё мнение вот такое! Надо за ПКСКа оставить обслуживание общедомовых инженерных сетей.И акимату установить единый по городу тариф на их обслуживание. А весь ремонт дома (подъезды,кровля и т.д.) и дворников в том числе оставить за жильцами. И они вправе установить отдельный тариф на это.Потому что состояние домов разное. Вот тогда будет толк.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12467
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 13:32
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ну и зачем строить новые многоэтажки когда со старыми не как определится не могут?. По мне так двух этажные домики на 4 хозяина по душе . Вот новый акимат пусть над этим и подумает. Возможно и я в ипотеку возьму или за деньги.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1201
Re: КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том,...
Отправлено: 18.05.23 - 19:01
#6
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Цитата:
Vit:
По мне так двух этажные домики на 4 хозяина по душе

А вы думаете там нет проблем? Ещё какие баталии идут в двух таких элитных домах Костаная!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12467
КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том, где ставить запятую в истории с жилищной реформой
Отправлено: 18.05.23 - 19:23
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Неё это не элитные они ещё в СССР построены. Нормальный вариант . Можно целый городок замутить. Хотя кск точно бораданется с выжимание денег
.. Но мы же живём ради людей? Неправда ли?
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