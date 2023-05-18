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КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том, где ставить запятую в истории с жилищной реформой
КСК запретить нельзя оставить. Вице-спикер мажилиса о том, где ставить запятую в истории с жилищной реформой
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