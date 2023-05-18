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≡ В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом, врезался автомобиль на перекрестке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46812
В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом, врезался автомобиль на перекрестке в Костанае
Отправлено: 18.05.23 - 17:05
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Машина медиков везла пациентку с инфарктом в больницу. Они проезжали перекресток на красный сигнал, но с предупреждающими сигналами. ДТП произошло сегодня, 18 мая, на перекрестке пр. Абая и пр. Назарбаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25774
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 17:05
#1
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Дедушка замечтался..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12467
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 17:17
#2
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Цитата:
111:

О бабушки что ли?. Молодых хватает. Тоже. Че вы как дебилы. Сыну тоже не перестаю говорить, даже если зелёный горит. Посмотри пожайлуста. На коленях прошу. Зелёный для тебя а для дебилов нету светофора.
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azlk
* azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1470
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 18:36
#3
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Цитата:
Vit:
Зелёный для тебя а для дебилов нету светофора.

Золотые слова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25774
В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом, врезался автомобиль на перекрестке в Костанае
Отправлено: 18.05.23 - 18:37
#4
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Цитата:
Vit:
О бабушки что ли?.

Зачем ему бабушка?
По тротуарам много красивых девчонок в телесных колготках бегают..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12467
В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом, врезался автомобиль на перекрестке в Костанае
Отправлено: 18.05.23 - 18:38
#5
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Цитата:
azlk:
Спасибо. Опыт. Всю жизнь за рулём.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3126
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 18:58
#6
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1201
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 19:08
#7
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Цитата:
В отношении водителя «ВАЗ» начато административное производство по статье 610 КОАП РК.

Источник:

и в чём решили обвинить дедушку? Водитель 103 должен убедиться в отсутствии помех, при пересечении регулируемого перекрёстка
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1075
Re: В машину скорой помощи, везущей пациента с инфарктом,...
Отправлено: 18.05.23 - 20:09
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

в скорую чел въехал, а не наоборот. Стало быть чел и виноват, что не убедился.
А у 103 помех не было.
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