Отправлено: - 15:44

После исполнения своего воинского долга

Родители сами виноваты, кого воспитали – того и получили.

В одном из училищ парень покончил жизнь самоубийством, застрелился на первом посту у знамени.

Он ведь мог вперед себя кого-то застрелить.

Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января.

Почётная обязанность должна выполняться с гордостью

[Исправлено: JereK, 18.05.2023 - 15:45]

Цитата:Какого долга? Никто ни у кого ничего не занимал, по крайней мере большинство. По моему мнению, обязательный призыв это узаконенное рабство, этого явления не должно быть в принципе в современной стране 21-го века.Цитата:Думаю, все же в большинстве случаев воспитание тут абсолютно не при чем. Просто для большинства это бесполезная трата времени и полный абсурд.Цитата:Цитата:Да-да, или даже хуже, знамя, нет Знамя забрызгать! Собственно, все что надо знать об объективности мнения данной гражданки.Цитата:И что? Чем поможет в таком случае армия за плечами? У вас дома есть автоматическое оружие? Нарезное? Хоть какое-то огнестрельное? Вы пойдете его применять? У меня для вас плохие новости..Цитата:Обязанность может быть почетной только в том случае, если этот почет как-то ощущается. А так рабы ощущают себя как рабы. Отсюда и все эти явления, которые всегда происходят там, где люди вынужденно находятся долгое время в замкнутом пространстве против своей воли.