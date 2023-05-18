Отправлено: - 16:07

Victor Yang:

Я раньше тоже думал что украинская власть против российской власти борется, но все эти слова просто подтверждают необходимость проведения СВО.



Цитата:Ну вон saba про некоего Петро пишет, что тот всех россиян считает исчадиями ада. А разве ему не приходило в голову, что там с россиянами в одних рядах стоят такие же украинцы Донецка и Луганска? Поэтому это не есть война между Россией и Украиной, а специальная операция по приведению всех жаждущих "москальской" крови в мирное русло.Именно так и поступал Чингисхан, чтобы обезопасит свои тылы от контингентов вражеских войск. Как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних в делах управления покоренных стран едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего потерю правительства и полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов. Поэтому под властью Чингисхана "было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь" (мусульманский хронист Абуль-Гази).Никто не сносил памятники, не раздувал ненависть между народами, издеваясь над культурными и религиозными традициями своих соседей, не осуществлял неадекватных выходок типа фотографирования с разбомбленными мостами и прочих идиотизмов. Может некоторым это и казалось нормальным, но со стороны уже было понятно, что без хирургического вмешательства не обойтись. Опухоль нужно вырезать, чтобы спасти организм.