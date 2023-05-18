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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 379 из 379«1...377378379
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:27
#5671
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Цитата:
Victor Yang:
Пропаганды ненависти к каким-либо народам в России нет. А на

Зачем тогда мирное население Украины уничтожают оккупанты?
Вот тебя там отделали на пропаганду то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:29
#5672
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Цитата:
Vit:
Щас тяжёлая артилерия работает

Z-патриоты..
Згаю, там бесполезно, детей Украины надо топить и сжигать, как повторяют они..
Просто провокаторы , которые никогда не пойдут на войну..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:34
#5673
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Цитата:
Victor Yang:
Его слова - результат ГОСУДАРСТВЕННОЙ пропаганды

Послушайте человек с начала войны в окопах. какая ему государственная пропаганда. А насчёт пропаганды ненависти в России послушайте РТР,1 канал, НТВ, с 2014 года идёт пропаганда ненависти по нарастающей, сначала была к западным странам, сейчас не стесняясь к "братскому" украинскому народу. Это разве не ненависть, когда сейчас воюет около 30% украинцев на фронте, называть их всех чохом нацистами и призывать уничтожать вражескую живую силу. А вообще сейчас пропаганда сделала и Вас врагом украинского народа. Нравится Вам такая правда? наверное нет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:39
#5674
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Уж простите , на войне у них логика простая, поддерживаешь СВО значит враг.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:41
#5675
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:50
#5676
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А вообще прав Вит, надоело спорить, аргументов Вы вообще не слышите. Для Вас не Россия напала на Украину, а коллективный Запад с Украиной напал на Россию. Поэтому война до победного конца , а сколько людей погибнет не страшно.Буду теперь читать различные опусы и вариации на тему войны.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15728
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:52
#5677
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Цитата:
saba:
когда сейчас воюет около 30% украинцев на фронте, называть их всех чохом нацистами и призывать уничтожать вражескую живую силу.

Российская пропаганда четко разделяет - киевский режим, который нужно уничтожить, его живую силу и украинский народ. Какая будет команда - то и будет делать вся эта "живая сила", а украинцы - те же русские, которые отпочковались когда-то и им внушили что они особенные. Некоторые даже рядятся что только они - славяне, а россияне - "финно-угры", а поставь их рядом - кто отличит? Или они, как истинные арийцы, будут носы штангенциркулем измерять, как на той картинке?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 15:53
#5678
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Цитата:
saba:
Пленных нетроним. Мы же нормальные. Оружие в сторону . И идите с миром .
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 16:07
#5679
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Цитата:
Victor Yang:
Я раньше тоже думал что украинская власть против российской власти борется, но все эти слова просто подтверждают необходимость проведения СВО.

Ну вон saba про некоего Петро пишет, что тот всех россиян считает исчадиями ада. А разве ему не приходило в голову, что там с россиянами в одних рядах стоят такие же украинцы Донецка и Луганска? Поэтому это не есть война между Россией и Украиной, а специальная операция по приведению всех жаждущих "москальской" крови в мирное русло.

Именно так и поступал Чингисхан, чтобы обезопасит свои тылы от контингентов вражеских войск. Как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних в делах управления покоренных стран едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего потерю правительства и полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов. Поэтому под властью Чингисхана "было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь" (мусульманский хронист Абуль-Гази).

Никто не сносил памятники, не раздувал ненависть между народами, издеваясь над культурными и религиозными традициями своих соседей, не осуществлял неадекватных выходок типа фотографирования с разбомбленными мостами и прочих идиотизмов. Может некоторым это и казалось нормальным, но со стороны уже было понятно, что без хирургического вмешательства не обойтись. Опухоль нужно вырезать, чтобы спасти организм.
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