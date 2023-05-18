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≡ Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46809
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
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Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 14:06
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Нее это сложный вариант откосить от армии. Уж лучше пойти)))отслужить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15728
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 18.05.23 - 14:54
#16
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Цитата:
Vit:
Например толку что я куплю такую книжку? Если я не бум бум в этом. Правильно? Че я с ней буду делать?

В тендерах участвовать. И это участие "опытного специалиста" можно продавать. Проектная организация, у которой нет одного такого специалиста, будет пользоваться такими услугами. А может он сам зарегистрировал организацию, в которой два человека в штате числится, выигрывают тендер, набирают "фрилансеров" и рубят деньги.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1557
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:44
#17
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Цитата:
После исполнения своего воинского долга


Какого долга? Никто ни у кого ничего не занимал, по крайней мере большинство. По моему мнению, обязательный призыв это узаконенное рабство, этого явления не должно быть в принципе в современной стране 21-го века.

Цитата:
Родители сами виноваты, кого воспитали – того и получили.

Думаю, все же в большинстве случаев воспитание тут абсолютно не при чем. Просто для большинства это бесполезная трата времени и полный абсурд.

Цитата:
В одном из училищ парень покончил жизнь самоубийством, застрелился на первом посту у знамени.


Цитата:
Он ведь мог вперед себя кого-то застрелить.

Да-да, или даже хуже, знамя, нет Знамя забрызгать! Собственно, все что надо знать об объективности мнения данной гражданки.

Цитата:
Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января.

И что? Чем поможет в таком случае армия за плечами? У вас дома есть автоматическое оружие? Нарезное? Хоть какое-то огнестрельное? Вы пойдете его применять? У меня для вас плохие новости..

Цитата:
Почётная обязанность должна выполняться с гордостью

Обязанность может быть почетной только в том случае, если этот почет как-то ощущается. А так рабы ощущают себя как рабы. Отсюда и все эти явления, которые всегда происходят там, где люди вынужденно находятся долгое время в замкнутом пространстве против своей воли.

[Исправлено: JereK, 18.05.2023 - 15:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:49
#18
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Чвк. Это будущее. Есть люди для них это и есть смысл жизнь. Срочников нужно отменить
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1557
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:57
#19
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Цитата:
Vit:
Чвк. Это будущее.


ЧВК это плохая идея. Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25752
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:06
#20
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Цитата:
JereK:
ЧВК это плохая идея.

С какого перепуга охранные агенства плохая идея?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25752
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:07
#21
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Цитата:
Vit:
Чвк. Это будущее. Есть люди для них это и есть смысл жизнь. Срочников нужно отменить

ЧВК не отменяет срочников.
Оно не может отменить из в принципе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:07
#22
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Цитата:
JereK:
Чвк это тоже что и контракт. Только не надо в анкете оправдыватся где был, почему, от чего, за чем. Человек пришёл реально служить. Готов? Вперёд. Служи. Это будущее. Уверен щас запад смотрит и завтра тоже самое замутит.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1557
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:19
#23
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Цитата:
111:
С какого перепуга охранные агенства плохая идея?


Какие охранные агентства? Речь про частные военные компании, их задачи несколько шире, чем просто охрана, ознакомься.

Цитата:
Vit:
Человек пришёл реально служить. Готов? Вперёд. Служи.


Кому? Кто больше заплатит? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12456
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:26
#24
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Цитата:
JereK: Кому? Кто больше заплатит?
Теоритически, да. Кто платит тот и музыку заказывает. Тогда я повторюсь как только Украине перестанут (кокос) привозить. Настанет мир . Вот такой наш современный мир . Увы. :-x
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