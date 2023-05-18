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Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 46809
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат?
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Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 14:06
Цитата:
сайлау курманов:Нее это сложный вариант откосить от армии. Уж лучше пойти)))отслужить.
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 15728
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 18.05.23 - 14:54
Цитата:
В тендерах участвовать. И это участие "опытного специалиста" можно продавать. Проектная организация, у которой нет одного такого специалиста, будет пользоваться такими услугами. А может он сам зарегистрировал организацию, в которой два человека в штате числится, выигрывают тендер, набирают "фрилансеров" и рубят деньги.
Vit:
Например толку что я куплю такую книжку? Если я не бум бум в этом. Правильно? Че я с ней буду делать?
Например толку что я куплю такую книжку? Если я не бум бум в этом. Правильно? Че я с ней буду делать?
В тендерах участвовать. И это участие "опытного специалиста" можно продавать. Проектная организация, у которой нет одного такого специалиста, будет пользоваться такими услугами. А может он сам зарегистрировал организацию, в которой два человека в штате числится, выигрывают тендер, набирают "фрилансеров" и рубят деньги.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:44
Цитата:
Какого долга? Никто ни у кого ничего не занимал, по крайней мере большинство. По моему мнению, обязательный призыв это узаконенное рабство, этого явления не должно быть в принципе в современной стране 21-го века.
Цитата:
Думаю, все же в большинстве случаев воспитание тут абсолютно не при чем. Просто для большинства это бесполезная трата времени и полный абсурд.
Цитата:
Цитата:
Да-да, или даже хуже, знамя, нет Знамя забрызгать! Собственно, все что надо знать об объективности мнения данной гражданки.
Цитата:
И что? Чем поможет в таком случае армия за плечами? У вас дома есть автоматическое оружие? Нарезное? Хоть какое-то огнестрельное? Вы пойдете его применять? У меня для вас плохие новости..
Цитата:
Обязанность может быть почетной только в том случае, если этот почет как-то ощущается. А так рабы ощущают себя как рабы. Отсюда и все эти явления, которые всегда происходят там, где люди вынужденно находятся долгое время в замкнутом пространстве против своей воли.
[Исправлено: JereK, 18.05.2023 - 15:45]
После исполнения своего воинского долга
Какого долга? Никто ни у кого ничего не занимал, по крайней мере большинство. По моему мнению, обязательный призыв это узаконенное рабство, этого явления не должно быть в принципе в современной стране 21-го века.
Цитата:
Родители сами виноваты, кого воспитали – того и получили.
Думаю, все же в большинстве случаев воспитание тут абсолютно не при чем. Просто для большинства это бесполезная трата времени и полный абсурд.
Цитата:
В одном из училищ парень покончил жизнь самоубийством, застрелился на первом посту у знамени.
Цитата:
Он ведь мог вперед себя кого-то застрелить.
Да-да, или даже хуже, знамя, нет Знамя забрызгать! Собственно, все что надо знать об объективности мнения данной гражданки.
Цитата:
Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января.
И что? Чем поможет в таком случае армия за плечами? У вас дома есть автоматическое оружие? Нарезное? Хоть какое-то огнестрельное? Вы пойдете его применять? У меня для вас плохие новости..
Цитата:
Почётная обязанность должна выполняться с гордостью
Обязанность может быть почетной только в том случае, если этот почет как-то ощущается. А так рабы ощущают себя как рабы. Отсюда и все эти явления, которые всегда происходят там, где люди вынужденно находятся долгое время в замкнутом пространстве против своей воли.
[Исправлено: JereK, 18.05.2023 - 15:45]
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:49
Чвк. Это будущее. Есть люди для них это и есть смысл жизнь. Срочников нужно отменить
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 15:57
Цитата:
ЧВК это плохая идея. Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.
Vit:
Чвк. Это будущее.
Чвк. Это будущее.
ЧВК это плохая идея. Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25752
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:06
Цитата:
С какого перепуга охранные агенства плохая идея?
JereK:
ЧВК это плохая идея.
ЧВК это плохая идея.
С какого перепуга охранные агенства плохая идея?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25752
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:07
Цитата:
ЧВК не отменяет срочников.
Оно не может отменить из в принципе.
Vit:
Чвк. Это будущее. Есть люди для них это и есть смысл жизнь. Срочников нужно отменить
Чвк. Это будущее. Есть люди для них это и есть смысл жизнь. Срочников нужно отменить
ЧВК не отменяет срочников.
Оно не может отменить из в принципе.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:07
Цитата:
JereK:Чвк это тоже что и контракт. Только не надо в анкете оправдыватся где был, почему, от чего, за чем. Человек пришёл реально служить. Готов? Вперёд. Служи. Это будущее. Уверен щас запад смотрит и завтра тоже самое замутит.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:19
Цитата:
Какие охранные агентства? Речь про частные военные компании, их задачи несколько шире, чем просто охрана, ознакомься.
Цитата:
Кому? Кто больше заплатит?
111:
С какого перепуга охранные агенства плохая идея?
С какого перепуга охранные агенства плохая идея?
Какие охранные агентства? Речь про частные военные компании, их задачи несколько шире, чем просто охрана, ознакомься.
Цитата:
Vit:
Человек пришёл реально служить. Готов? Вперёд. Служи.
Человек пришёл реально служить. Готов? Вперёд. Служи.
Кому? Кто больше заплатит?
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 16:26
Цитата:
JereK: Кому? Кто больше заплатит?Теоритически, да. Кто платит тот и музыку заказывает. Тогда я повторюсь как только Украине перестанут (кокос) привозить. Настанет мир . Вот такой наш современный мир . Увы.
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