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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 07:22
Цитата:
Житикара не Казахстан и Рудный?
Или логики все таки нет?
Гога:
Нигде в Казахстане ,кроме Кустанайской области , нет улицы имени
Нигде в Казахстане ,кроме Кустанайской области , нет улицы имени
Житикара не Казахстан и Рудный?
Или логики все таки нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 07:24
Цитата:
Считаю с вас Z-патриотов следовало бы драть и по 10 процентов.
С вас не убудет.
А олигархи сохранят свои заработанные десятки миллиардов на войне..
И приумножат кстати..
Гога:
Марик ,я считаю , что это глупость .****Депутаты предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета
Марик ,я считаю , что это глупость .****Депутаты предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета
Считаю с вас Z-патриотов следовало бы драть и по 10 процентов.
С вас не убудет.
А олигархи сохранят свои заработанные десятки миллиардов на войне..
И приумножат кстати..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 09:35
Цитата:
как обычно, на конкретный вопрос в ответ какая-то невнятная дичь) попросил бы уже у "хозяев" книжечку что ли, чтобы были нормальные обоснованные ответы)
Сегодня встретился дяденька в центре, поинтересовался не турист ли я. Сказал, что он не против русских, только против Путина и его политики)
111:
Ты не в курсе, что делают террористы?
Ты не в курсе, что делают террористы?
как обычно, на конкретный вопрос в ответ какая-то невнятная дичь) попросил бы уже у "хозяев" книжечку что ли, чтобы были нормальные обоснованные ответы)
Сегодня встретился дяденька в центре, поинтересовался не турист ли я. Сказал, что он не против русских, только против Путина и его политики)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2605
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 10:15
Цитата:
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году? В период с 2020 по 2022 год в Эфиопии погибло 600 000 человек. Почему-то saba и 111 этого не заметили, как и весь остальной толерантный мир. Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, миллионы срочно нуждаются в гуманитарной помощи, включая воду, продовольствие, убежище и медицинское обслуживание. По словам Гутерриша, по меньшей мере 400 тысяч тыграйцев живут впроголодь, в том числе 100 тысяч детей (привет жалостливому и хорошо питающемуся 111-му).
saba:
Я тебе уже говорил, по данным ЛДНР на Донбасе за 2021 год погибло 72 человека. Сколько уже погибло за время войны?
Я тебе уже говорил, по данным ЛДНР на Донбасе за 2021 год погибло 72 человека. Сколько уже погибло за время войны?
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году? В период с 2020 по 2022 год в Эфиопии погибло 600 000 человек. Почему-то saba и 111 этого не заметили, как и весь остальной толерантный мир. Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, миллионы срочно нуждаются в гуманитарной помощи, включая воду, продовольствие, убежище и медицинское обслуживание. По словам Гутерриша, по меньшей мере 400 тысяч тыграйцев живут впроголодь, в том числе 100 тысяч детей (привет жалостливому и хорошо питающемуся 111-му).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:08
Цитата:
А я в общем то не освещаю,я высказываю свою точку зрения, а почему не писал про войну в Эфиопии? Во первых я знал про войну Эфиопии с Эритреей, но это было давно. Про нынешнюю войну в Эфиопии, к моему стыду я ничего не знал, мне тоже очень жаль. что там погибли люди. Теперь про Украину, почему она мне близка. Во первых там живут, а некоторые и воюют близкие мне люди. Это мой дети с пионерского лагеря "Орлёнок" 1990 года, мой одноклассник переехавший в Киев, одноклассница переехавшая в Житомир. Я там бывал в Кременчуге, в Днепропетровске это были цветущие города. Жили люди не очень богато, но мирно. Я и за Россию и россиян тоже переживаю, Россию во всяком случае европейскую часть я изъездил вдоль и поперёк. В восточной части был только в Абакане и проездом в Новокузнецке. И я ни в коей мере не путаю нынешнюю власть с народам. Вчера смотрел передачу по НТВ, вспоминали про Герцена, Салтыкова-Щедрина, Тютчева и говорили что в отличие от нынешних иноагентов они хорошие. Но на самом то деле, все они тоже выступали против действующей тогда власти, так же как и Галкин,Назаров ,Макаревич , Шевчук, да и Басилашвили тоже подписал письмо против войны, его не тронули пока. Я просто хочу чтобы на головы моих Петра, Аркадия, Нины не падали ракеты , чтобы мои Русланы живыми вернулись с войны, хочу, чтобы моих друзей с России Ивана, Андрея и ещё многих моих знакомых не призвали на войну убивать моих друзей с той стороны.
[Исправлено: saba, 18.05.2023 - 11:10]
Маркс:
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире,
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире,
А я в общем то не освещаю,я высказываю свою точку зрения, а почему не писал про войну в Эфиопии? Во первых я знал про войну Эфиопии с Эритреей, но это было давно. Про нынешнюю войну в Эфиопии, к моему стыду я ничего не знал, мне тоже очень жаль. что там погибли люди. Теперь про Украину, почему она мне близка. Во первых там живут, а некоторые и воюют близкие мне люди. Это мой дети с пионерского лагеря "Орлёнок" 1990 года, мой одноклассник переехавший в Киев, одноклассница переехавшая в Житомир. Я там бывал в Кременчуге, в Днепропетровске это были цветущие города. Жили люди не очень богато, но мирно. Я и за Россию и россиян тоже переживаю, Россию во всяком случае европейскую часть я изъездил вдоль и поперёк. В восточной части был только в Абакане и проездом в Новокузнецке. И я ни в коей мере не путаю нынешнюю власть с народам. Вчера смотрел передачу по НТВ, вспоминали про Герцена, Салтыкова-Щедрина, Тютчева и говорили что в отличие от нынешних иноагентов они хорошие. Но на самом то деле, все они тоже выступали против действующей тогда власти, так же как и Галкин,Назаров ,Макаревич , Шевчук, да и Басилашвили тоже подписал письмо против войны, его не тронули пока. Я просто хочу чтобы на головы моих Петра, Аркадия, Нины не падали ракеты , чтобы мои Русланы живыми вернулись с войны, хочу, чтобы моих друзей с России Ивана, Андрея и ещё многих моих знакомых не призвали на войну убивать моих друзей с той стороны.
[Исправлено: saba, 18.05.2023 - 11:10]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:10
Цитата:
Самая кровавая война, наверное, всё таки будет ВОВ 1941-1945 гг.
За это время в ВОВ погибло приблизительно 27 000 000 человек ( это только с одной стороны): - 27 000 000/4 года =6 750 000 человек в год погибло, или 562 500 человек в месяц.
По Эфиопии: 600 000/2 года=300 000 человек в год или 25 000 человек в месяц.
Маркс:
самую кровавую войну в мире,
самую кровавую войну в мире,
Самая кровавая война, наверное, всё таки будет ВОВ 1941-1945 гг.
За это время в ВОВ погибло приблизительно 27 000 000 человек ( это только с одной стороны): - 27 000 000/4 года =6 750 000 человек в год погибло, или 562 500 человек в месяц.
По Эфиопии: 600 000/2 года=300 000 человек в год или 25 000 человек в месяц.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:20
Цитата:
Украинский конфликт сильно распиарен - потому создается видимость что это конфликт с самым большим количеством жертв в современности. Но никто не знает про вторую конголезскую войну, где погибло 5,4 млн человек.
Маркс:
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году?
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году?
Украинский конфликт сильно распиарен - потому создается видимость что это конфликт с самым большим количеством жертв в современности. Но никто не знает про вторую конголезскую войну, где погибло 5,4 млн человек.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:32
Цитата:
saba: Во первых там живут, а некоторые и воюют близкие мне люди. Это мой дети с пионерского лагеря "Орлёнок" 1990 годаОрлёнок который за Щербаковой у нас в костанайской обл.?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:33
Цитата:
Я там 7 лет подряд всё лето тусил. Грамат куча. Есть фотки. Дома я щас не дома. Это лучшие года в моей жизни.
saba:
Я там 7 лет подряд всё лето тусил. Грамат куча. Есть фотки. Дома я щас не дома. Это лучшие года в моей жизни.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:38
Цитата:
Другой Орлёнок, который расположен на берегу черного моря.
Vit:
Орлёнок который за Щербаковой у нас в костанайской обл.?
Орлёнок который за Щербаковой у нас в костанайской обл.?
Другой Орлёнок, который расположен на берегу черного моря.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:40
Цитата:
Просто потенциально война в Украине это не локальная война как в Африке, а конфликт способный повлиять на судьбу всего человечества.Меня неприятно удивил военный эксперт Леонков в эфире НТВ. который заявил, что после обмена ядерными ударами армия может выиграть войну, дескать армия это самая защищённая часть населения, да крупных городов уже не будет, но в остальном жить будет можно. Зато победа будет за Россией.
Victor Yang:
Украинский конфликт сильно распиарен -
Украинский конфликт сильно распиарен -
Просто потенциально война в Украине это не локальная война как в Африке, а конфликт способный повлиять на судьбу всего человечества.Меня неприятно удивил военный эксперт Леонков в эфире НТВ. который заявил, что после обмена ядерными ударами армия может выиграть войну, дескать армия это самая защищённая часть населения, да крупных городов уже не будет, но в остальном жить будет можно. Зато победа будет за Россией.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 11:44
Цитата:
Да это Всероссийский пионерский лагерь, расположен в п. Новомихайловка Краснодарского края, на берегу Чёрного моря. В те времена ещё дети из Украины могли отдыхать в российских пионерских лагерях, правда это были дети по спецпрограмме из Чернобыльской зоны. А так было много детей из США, Франции, почему то из Африки никого не было.Это были как теперь оказывается счастливые мирные времена.
[Исправлено: saba, 18.05.2023 - 11:45]
Kairat stayer:
Другой Орлёнок,
Другой Орлёнок,
Да это Всероссийский пионерский лагерь, расположен в п. Новомихайловка Краснодарского края, на берегу Чёрного моря. В те времена ещё дети из Украины могли отдыхать в российских пионерских лагерях, правда это были дети по спецпрограмме из Чернобыльской зоны. А так было много детей из США, Франции, почему то из Африки никого не было.Это были как теперь оказывается счастливые мирные времена.
[Исправлено: saba, 18.05.2023 - 11:45]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 12:04
Цитата:
Может потому, что мы единый бывший советский народ?
А самая кровавая война, это та, где воевал мой дед, Герой своей страны, вместе с украинскими Героями и другими.
Называется вторая мировая..
Неужели не знал этого?
И почему молчали?
Я об этом говорил с 2014го года, если память тебе позволяет помнить..
Маркс:
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году? В период с 2020 по 2022 год в Эфиопии погибло 600 000 человек.
Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире, которая закончилась буквально недавно - в 2022 году? В период с 2020 по 2022 год в Эфиопии погибло 600 000 человек.
Может потому, что мы единый бывший советский народ?
А самая кровавая война, это та, где воевал мой дед, Герой своей страны, вместе с украинскими Героями и другими.
Называется вторая мировая..
Неужели не знал этого?
И почему молчали?
Я об этом говорил с 2014го года, если память тебе позволяет помнить..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 12:05
Цитата:
Действительно, только с одной стороны..
ACROS:
За это время в ВОВ погибло приблизительно 27 000 000 человек ( это только с одной стороны
За это время в ВОВ погибло приблизительно 27 000 000 человек ( это только с одной стороны
Действительно, только с одной стороны..
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