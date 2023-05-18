Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...

Отправлено: - 12:09

Кто не хочет служить, открою секрет как сделать официально. Приходит повестка. Спокойно идёте в военкомат. И говорите что очень хочите служить что аж кушать не можите и спать. Военком спрашивает, почему такая тяга к службе? Вы отвечаете что мечтаите после службы пойти в полицию и там делать карьеру. Всё. Отсрочка вам уготована.

Потому что таких как вы тыщи, взятки дают что б уйти на службу и военком тоже будет ждать от вас. Но вы спокойно дома вялитесь на диване.

ПС реальный случай из жизни. Пользуйтесь.