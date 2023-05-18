НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46807
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
530
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все скопировали что-ли?)
Цитата:
Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат? Orda.kz разбиралась.

Ответа нет. Или орда.кз не разобралась?)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12436
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 18.05.23 - 12:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто не хочет служить, открою секрет как сделать официально. Приходит повестка. Спокойно идёте в военкомат. И говорите что очень хочите служить что аж кушать не можите и спать. Военком спрашивает, почему такая тяга к службе? Вы отвечаете что мечтаите после службы пойти в полицию и там делать карьеру. Всё. Отсрочка вам уготована.
Потому что таких как вы тыщи, взятки дают что б уйти на службу и военком тоже будет ждать от вас. Но вы спокойно дома вялитесь на диване.
ПС реальный случай из жизни. Пользуйтесь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS