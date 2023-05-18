Отправлено: - 11:08

Маркс:

Интересно, а почему saba и 111 не освещали нам здесь самую кровавую войну в мире,

[Исправлено: saba, 18.05.2023 - 11:10]

Цитата:А я в общем то не освещаю,я высказываю свою точку зрения, а почему не писал про войну в Эфиопии? Во первых я знал про войну Эфиопии с Эритреей, но это было давно. Про нынешнюю войну в Эфиопии, к моему стыду я ничего не знал, мне тоже очень жаль. что там погибли люди. Теперь про Украину, почему она мне близка. Во первых там живут, а некоторые и воюют близкие мне люди. Это мой дети с пионерского лагеря "Орлёнок" 1990 года, мой одноклассник переехавший в Киев, одноклассница переехавшая в Житомир. Я там бывал в Кременчуге, в Днепропетровске это были цветущие города. Жили люди не очень богато, но мирно. Я и за Россию и россиян тоже переживаю, Россию во всяком случае европейскую часть я изъездил вдоль и поперёк. В восточной части был только в Абакане и проездом в Новокузнецке. И я ни в коей мере не путаю нынешнюю власть с народам. Вчера смотрел передачу по НТВ, вспоминали про Герцена, Салтыкова-Щедрина, Тютчева и говорили что в отличие от нынешних иноагентов они хорошие. Но на самом то деле, все они тоже выступали против действующей тогда власти, так же как и Галкин,Назаров ,Макаревич , Шевчук, да и Басилашвили тоже подписал письмо против войны, его не тронули пока. Я просто хочу чтобы на головы моих Петра, Аркадия, Нины не падали ракеты , чтобы мои Русланы живыми вернулись с войны, хочу, чтобы моих друзей с России Ивана, Андрея и ещё многих моих знакомых не призвали на войну убивать моих друзей с той стороны.