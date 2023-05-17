Отправлено: - 21:57

saba: Да жили, пока Россия не пришла с войсками,напомню больше никто не пересёк границы Украины с оружием в руках

Цитата:Вывели. ( Крым это другое) 8 лет голову морочили, всякие Минские соглашение. Просили Киев пока решаем че делать дальше как быть. Не стреляйте пожайлуста. А нет. Каждый день обстрелы. Ну сколько можно . А знаешь почему были обстрелы каждый день? Потому что пофиг американцам и другим на украинцев. Для них что Донбас что новосибирск это где то около Воронежа.