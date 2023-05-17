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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 375 из 375«1...373374375
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 21:52
#5611
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 21:57
#5612
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Цитата:
saba: Да жили, пока Россия не пришла с войсками,напомню больше никто не пересёк границы Украины с оружием в руках
Вывели. ( Крым это другое) 8 лет голову морочили, всякие Минские соглашение. Просили Киев пока решаем че делать дальше как быть. Не стреляйте пожайлуста. А нет. Каждый день обстрелы. Ну сколько можно . А знаешь почему были обстрелы каждый день? Потому что пофиг американцам и другим на украинцев. Для них что Донбас что новосибирск это где то около Воронежа.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 22:02
#5613
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Наконец то из плена оккупантов, похитителей детей, вернули 6ти летнюю девочку.



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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 22:05
#5614
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Цитата:
111: Наконец то из плена оккупантов, похитителей детей, вернули 6ти летнюю девочку
Ну. Вроде серьёзно общались. А ты опять хрень всякую транслируешь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 22:11
#5615
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Цитата:
111:

Это из серии унитазов? Кто у нас на планете Земля любит вырезать почки и другое из детей? Ответь. И включи логику .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2089
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 22:25
#5616
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Цитата:
Vit:
Не стреляйте пожайлуста. А нет.

Вот ты не слушаешь меня совсем. Я тебе уже говорил, по данным ЛДНР на Донбасе за 2021 год погибло 72 человека. Сколько уже погибло за время войны? Мне вот кто то из зарубежных наших форумчан говорил, что Чечня и Донбасс это разные вещи, мол там террористы в Чечне, на Донбассе мирные жители.Так вот сточки зрения права абсолютно идентичная ситуация.Даже у Чечни в РФ было больше права на выход. Так как Россия это федерация, а Украина это унитарное государство. В РФ формально есть право выхода у республик из состава федерации, а в Украине у Донбасса такого права нет. И по законам Украины взявшиеся за оружие жители Донбасса это сепаратисты, посягающие на основы государства. То бишь преступники, разваливающие страну.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 22:40
#5617
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Цитата:
saba: жители Донбасса это сепаратисты
Эти сепары не стреляли по Киеву. Они просто хотели жить мирно. Они не хотели поклонятся Бандере. И у Зеленского который стал президентом не благадоря Западной Украине а востоку. Надеюсь тут ты не будешь возрожать? Он обманул русскоязычное население. Хотя он мог с чистыми руками урегулировать конфликт.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:18
#5618
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Цитата:
111:
Погугли сам.

---Мне и гуглить не надо . Тарановка и Семиозерка Цитата:
111:
По Казахстану есть

---Где остальной Казахстан ? Рифмоплет , однако .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:24
#5619
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Цитата:
Vit:
Эти сепары не стреляли по Киеву

---Вит , ты прав - Цитата:
Vit:
он мог с чистыми руками урегулировать конфликт.

----Тут не совсем согласен .Марионетка , дергают за ниточки .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:29
#5620
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Цитата:
Vit:
А ты опять хрень всякую транслируешь.

--Так этого для некоторых - как в танчики играть
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:42
#5621
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Цитата:
Гога:
Где остальной Казахстан ?

Ты просил хоть одну ссылку.
Я дал их две.
Не получилось выкрутиться?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:43
#5622
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Цитата:
Гога:
Приведи хоть ещё одну , кроме Рудного .

Ну это, чтоб напомнить..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.23 - 23:57
#5623
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Давайте больше во флуде не будет политики. Только флуд. Кто первый заговорил про политику во флуде тот мне перечисляет на карту 100евро. Согласны?
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