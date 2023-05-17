saba: Да жили, пока Россия не пришла с войсками,напомню больше никто не пересёк границы Украины с оружием в руках
Вывели. ( Крым это другое) 8 лет голову морочили, всякие Минские соглашение. Просили Киев пока решаем че делать дальше как быть. Не стреляйте пожайлуста. А нет. Каждый день обстрелы. Ну сколько можно . А знаешь почему были обстрелы каждый день? Потому что пофиг американцам и другим на украинцев. Для них что Донбас что новосибирск это где то около Воронежа.
Вот ты не слушаешь меня совсем. Я тебе уже говорил, по данным ЛДНР на Донбасе за 2021 год погибло 72 человека. Сколько уже погибло за время войны? Мне вот кто то из зарубежных наших форумчан говорил, что Чечня и Донбасс это разные вещи, мол там террористы в Чечне, на Донбассе мирные жители.Так вот сточки зрения права абсолютно идентичная ситуация.Даже у Чечни в РФ было больше права на выход. Так как Россия это федерация, а Украина это унитарное государство. В РФ формально есть право выхода у республик из состава федерации, а в Украине у Донбасса такого права нет. И по законам Украины взявшиеся за оружие жители Донбасса это сепаратисты, посягающие на основы государства. То бишь преступники, разваливающие страну.
Эти сепары не стреляли по Киеву. Они просто хотели жить мирно. Они не хотели поклонятся Бандере. И у Зеленского который стал президентом не благадоря Западной Украине а востоку. Надеюсь тут ты не будешь возрожать? Он обманул русскоязычное население. Хотя он мог с чистыми руками урегулировать конфликт.
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