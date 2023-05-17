Коэффициент жадности наших торговых сетей.

Отправлено: - 23:52

Блин, но я незнаю. Куриц не брал. Колбасу Обычно индейку с сыром. А ваше не похожа упаковка. Ну ладно тут спорить не буду. Хотя ты любишь приврать, тут ты профи)))