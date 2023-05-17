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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 16 из 16«1...141516
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:47
#226
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Ну и предвкушая хорошую потерю в весе, очень удивляемся



Потеря веса всего 23 грамма..
Прям отлично!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12426
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:52
#227
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Блин, но я незнаю. Куриц не брал. Колбасу Обычно индейку с сыром. А ваше не похожа упаковка. Ну ладно тут спорить не буду. Хотя ты любишь приврать, тут ты профи)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:53
#228
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Брали говоруму из баранины в шаурмячной около Рудного трасса



Как то вот суховата и жестковата
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:56
#229
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Шашлык из свинины за 2400 и стейк из говядины за 2800, понравились.
Причем стейк очень нежный попался.

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:58
#230
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Ну и Амирка любит Люля Кебаб, справа тут, и стоит недорого, всего 2300.
Тоже отлично

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.05.23 - 00:00
#231
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Цена вроде не поднялась как бы, но вот гарнир стал отдельно входить в цену.
Такая вот тоже, азербайджанская замануха, но все таки гарнир не так дорог..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.05.23 - 00:01
#232
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На нас, на пятерых человек вышло боле менее..
Решили кайфануть как говорится..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.05.23 - 00:02
#233
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Тут вот ихнее меню.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.05.23 - 00:03
#234
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Другая сторона.
Советую чай.
Очень вкусный, с мятой что ли он..
Я сразу литровый чайник беру.

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25719
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.05.23 - 00:05
#235
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Цитата:
Vit:
не похожа упаковка. Ну

Я впервые в жизни увидел курицу от Газумовича.
Потому взяли пару штук.
Одну съели уже.
Это вторая, решил взвесить
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Страница 16 из 16«1...141516
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