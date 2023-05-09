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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:42
Уравнение составлять надо.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:43
По калькулятору уравнения не составляются, вот незадача
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:46
уравнение составить на гаджете никак не получается, вот незадача
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:46
Чтобы узнать, надо по моему делить 1750 на 1532.
Получается килограмм чищенного карася обходится в 1142 тенге?
И тут закавыка, за кг чищеного берут еще 150 тенге.
Значит надо прибавить к этой сумме, кто хочет, чтоб ему почистили еще с килограмма 150.
Получается один кг чищеного карася стоит примерно 1300 тенге.
Еще вопрос, сколько стоит 371 грамм икры.
Как то надо спросить позже..
Ну думаю не меньше 500 тенге.
Это то, что они взвешивают и вы за это платите, но они это забирают и перепродают еще за 500 нам же.
То есть за свою же, то есть карася икру, мы платим 1000 тенге..
То есть делим на наши 2.5 кг и прибавляем к одному кг карася.
Это практически кг чищенного карася выходит что то 1500 за кг.
При стоимости нечищеного в 700.
Вывод, чисте карася сами, у кого скромные бюджеты..
Получается килограмм чищенного карася обходится в 1142 тенге?
И тут закавыка, за кг чищеного берут еще 150 тенге.
Значит надо прибавить к этой сумме, кто хочет, чтоб ему почистили еще с килограмма 150.
Получается один кг чищеного карася стоит примерно 1300 тенге.
Еще вопрос, сколько стоит 371 грамм икры.
Как то надо спросить позже..
Ну думаю не меньше 500 тенге.
Это то, что они взвешивают и вы за это платите, но они это забирают и перепродают еще за 500 нам же.
То есть за свою же, то есть карася икру, мы платим 1000 тенге..
То есть делим на наши 2.5 кг и прибавляем к одному кг карася.
Это практически кг чищенного карася выходит что то 1500 за кг.
При стоимости нечищеного в 700.
Вывод, чисте карася сами, у кого скромные бюджеты..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:47
Цитата:
Да, путаю что делить и умножать.
saba:
математика недоучки
математика недоучки
Да, путаю что делить и умножать.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:49
Цитата:
Да, есть те, кто кишки не чистит, икра остается внутри и кишки.
Но я пока сравниваю как беру в Голднечном, там чистка именно с кишками
saba:
беру на Дастархане, если есть икра , она всегда внутри,
беру на Дастархане, если есть икра , она всегда внутри,
Да, есть те, кто кишки не чистит, икра остается внутри и кишки.
Но я пока сравниваю как беру в Голднечном, там чистка именно с кишками
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1855
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:51
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:53
Еще хотел взять у них именно чищеного карася, тот раз не взвесили, за сколько они его продают без икры и кишок.
Там просто цена за пакетик.
Ну тыща с чем то это точно.
Ну уже наверно пока рыбу не буду брать.
Третий день ее ем, в охотку как пошла..
Сегодня четвертый будет со свежака.
Там просто цена за пакетик.
Ну тыща с чем то это точно.
Ну уже наверно пока рыбу не буду брать.
Третий день ее ем, в охотку как пошла..
Сегодня четвертый будет со свежака.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:56
Переплатил ты страшно сказать какую сумму около 30 тенге за кг, умножаешь на 2.5, получается не скажу сколько. В Дастархане кишки убирают икра остаётся, не знаю как у них получается.Не интересовался
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 21:07
Цитата:
Я до этого чищеную брал, переплатил много, и покупал икру, за которую еще заплатил, когда она в рыбе была, то есть два раза.
Это только тысяча.
За саму чистку особо то и не парюсь, за 150 тенге с килограмма.
Но вот еще недовес 94 грамма плюс.
На весах смотрел 2495.
Заплатил за 2500.
А вот ТМ-6 показал, 2401 грамм..
Да, может это и немного, но это же на столько, все равно неприлично.
Ну если жаден, поставь не 700 за кило, а 750, но взвешивай честно.
saba:
Переплатил ты страшно сказать какую сумму около 30 тенге за кг, умножаешь на 2.5,
Переплатил ты страшно сказать какую сумму около 30 тенге за кг, умножаешь на 2.5,
Я до этого чищеную брал, переплатил много, и покупал икру, за которую еще заплатил, когда она в рыбе была, то есть два раза.
Это только тысяча.
За саму чистку особо то и не парюсь, за 150 тенге с килограмма.
Но вот еще недовес 94 грамма плюс.
На весах смотрел 2495.
Заплатил за 2500.
А вот ТМ-6 показал, 2401 грамм..
Да, может это и немного, но это же на столько, все равно неприлично.
Ну если жаден, поставь не 700 за кило, а 750, но взвешивай честно.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 21:08
Цитата:
Вес икры 371 грамм, не берешь в расчет?
Которой бы не было, и которую бы ты потому и докупил?
saba:
Переплатил ты страшно сказать какую сумму около 30 тенге
Переплатил ты страшно сказать какую сумму около 30 тенге
Вес икры 371 грамм, не берешь в расчет?
Которой бы не было, и которую бы ты потому и докупил?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 21:40
Не туда
[Исправлено: 111, 17.05.2023 - 21:42]
[Исправлено: 111, 17.05.2023 - 21:42]
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:44
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:45
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.05.23 - 23:46
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