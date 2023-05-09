Коэффициент жадности наших торговых сетей.

Отправлено: - 20:46

Чтобы узнать, надо по моему делить 1750 на 1532.

Получается килограмм чищенного карася обходится в 1142 тенге?

И тут закавыка, за кг чищеного берут еще 150 тенге.

Значит надо прибавить к этой сумме, кто хочет, чтоб ему почистили еще с килограмма 150.

Получается один кг чищеного карася стоит примерно 1300 тенге.

Еще вопрос, сколько стоит 371 грамм икры.

Как то надо спросить позже..

Ну думаю не меньше 500 тенге.

Это то, что они взвешивают и вы за это платите, но они это забирают и перепродают еще за 500 нам же.

То есть за свою же, то есть карася икру, мы платим 1000 тенге..

То есть делим на наши 2.5 кг и прибавляем к одному кг карася.

Это практически кг чищенного карася выходит что то 1500 за кг.

При стоимости нечищеного в 700.

Вывод, чисте карася сами, у кого скромные бюджеты..