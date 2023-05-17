Re: Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру...

Отправлено: - 18:57

Как понять ужесточить? Делать полную диагностику автомобиля? Ну на это способны к примеру 5-7 сервисов в городе. У которых свои клиенты иногда в очереди стоят. А сделать то всему городу это просто невозможно. Че морочить голову. Пусть для начало полиция покажет статистику аварии на дороге. Сколько из них по вине неисправного транспорта и сколько по вине водителя и всё всем будет понятно.