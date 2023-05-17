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≡ Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46804
Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру...
Отправлено: 17.05.23 - 18:57
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Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру прохождения техосмотра транспортных средств в Казахстане. Нужно ли внести такую норму в законодательство?
Результаты опроса

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12410
Re: Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру...
Отправлено: 17.05.23 - 18:57
#1
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Как понять ужесточить? Делать полную диагностику автомобиля? Ну на это способны к примеру 5-7 сервисов в городе. У которых свои клиенты иногда в очереди стоят. А сделать то всему городу это просто невозможно. Че морочить голову. Пусть для начало полиция покажет статистику аварии на дороге. Сколько из них по вине неисправного транспорта и сколько по вине водителя и всё всем будет понятно.
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