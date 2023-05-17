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≡ «Разрешили так работать, а теперь претензии» - Предприниматели Костаная не согласны с действиями налоговиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46804
«Разрешили так работать, а теперь претензии» - Предприниматели Костаная не согласны с действиями налоговиков
Отправлено: 17.05.23 - 17:21
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Об этом заявили те, кто занят в сфере грузоперевозок. Годами они абсолютно легально использовали «упрощенку», но недавно получили уведомления о необходимости перейти на общеустановленный налоговый режим и в связи с этим погасить долги за три года.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15721
Re: «Разрешили так работать, а теперь претензии» -...
Отправлено: 17.05.23 - 17:21
#1
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Такое ощущение что в ДГД появился кто-то активный, умеющий читать законы. Это, конечно, правильно, но наказывать других за свои ошибки в корне неправильно. По-хорошему всех сейчас перерегистрировать и начать с нуля, уже как надо и не требовать "долги", которых нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4239
Re: «Разрешили так работать, а теперь претензии» -...
Отправлено: 17.05.23 - 17:48
#2
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Цитата:
Victor Yang:
перерегистрировать и начать с нуля, уже как надо и не требовать "долги", которых нет.


Тогда у налоговиков будет "дырка от бублика" и "неисполнение налоговых обязательств" и за это кто то должен понести служебное наказание.
Поэтому они взяли тайм-аут и запросили письменные и официальные вопросы от барыг, что бы на сходняке с "верхами" вынести какое то общее и всех устраивающее решение.
Там тоже не дураки работают, и понимают что это - юридически-административная колизия.
Такой же казус был, лет 7-8 назад, с крестьянскими хозяйствами имевшие и имеющие коммерческие магазины зарегистрированные на один ИИН. Тоже потом разрулили. Каткова, если в теме, должна была про это упомянуть.
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