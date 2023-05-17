Отправлено: - 17:48

Victor Yang:

перерегистрировать и начать с нуля, уже как надо и не требовать "долги", которых нет.

Цитата:Тогда у налоговиков будет "дырка от бублика" и "неисполнение налоговых обязательств" и за это кто то должен понести служебное наказание.Поэтому они взяли тайм-аут и запросили письменные и официальные вопросы от барыг, что бы на сходняке с "верхами" вынести какое то общее и всех устраивающее решение.Там тоже не дураки работают, и понимают что это - юридически-административная колизия.Такой же казус был, лет 7-8 назад, с крестьянскими хозяйствами имевшие и имеющие коммерческие магазины зарегистрированные на один ИИН. Тоже потом разрулили. Каткова, если в теме, должна была про это упомянуть.