Отправлено: - 14:50

Никто не расписался, что он за, - заявила от имени жителей юридический консультант Валентина АТАМАН-ЛАТА. - Откуда взяли 70%?



Берик Танжариков настаивает, что 70% указаны в протоколе слушаний. Ранее для «НГ» он пояснил, как его коллеги производили расчет: брали во внимание количество против, что составило, по сведениям управления, 14% от объема застройки территории.



- Голосования на слушаниях не было, - настаивала юрист.





[Исправлено: 111, 17.05.2023 - 14:51]

Цитата:Во чешут то, от акимата, и глазом не моргнут..Соврешь единожды, значит врешь всегда..