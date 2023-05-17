НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за обращений местных жителей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46804
Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за обращений местных жителей
Отправлено: 17.05.23 - 14:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерлан Спанов заключил: застройка в центре города уже идет, наличие же проекта лишь упорядочит ее. Однако в акимате почему-то не акцентируют внимание граждан на том, что ПДП делает законными действия коммерческих застройщиков.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25690
Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за обращений местных жителей
Отправлено: 17.05.23 - 14:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никто не расписался, что он за, - заявила от имени жителей юридический консультант Валентина АТАМАН-ЛАТА. - Откуда взяли 70%?

Берик Танжариков настаивает, что 70% указаны в протоколе слушаний. Ранее для «НГ» он пояснил, как его коллеги производили расчет: брали во внимание количество против, что составило, по сведениям управления, 14% от объема застройки территории.

- Голосования на слушаниях не было, - настаивала юрист.



Во чешут то, от акимата, и глазом не моргнут..
Соврешь единожды, значит врешь всегда..

[Исправлено: 111, 17.05.2023 - 14:51]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4239
Re: Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за...
Отправлено: 17.05.23 - 17:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Никто не расписался, что он за,

Цитата:
111:
Голосования на слушаниях не было

Цитата:
111:
чешут то, от акимата,


По своему опыту знаю: - если БОЛЬШОЕ начальство что то затеяло и на кону БОЛЬШИЕ акша, то мелочи типа: - генплан; ПДП; АПЗ; мнение народа; слышащее государство и прочая демократическая дребедень во внимание НИКОГДА не примут. Такова природа действия НАЗНАЧЕННОГО руководства; выбранное же руководство как минимум: - прислушалось бы к мнению своего ВЫБОРЩИКА.
Вот и вся разница между СТАРЫМ, но до сих пор действующим Казахстаном и бездействующим, всего лишь только декларируемым, Новым Казахстаном.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4239
Re: Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за...
Отправлено: 17.05.23 - 17:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В обсуждении участвовали уполномоченные за разработку ПДП и реализацию генплана областного центра: руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ, заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ.//

Цитата://Танжариков обещал дать подробный ответ письменно. Инициативной группе придется снова ждать отведенные законом 15 дней.//

Этот Танжариков почему не сразу дал ответ: - или не готов был, тогда вопрос о его компетенции или соответствия занимаемой должности ( устроен, наверное, по блату в силу былых заслуг родственников) или это обыкновенная бюрократическая уловка чиновников для лохов-граждан, что бы растянут время и "..не мытьем, так катанием..." добиться своего, кстати думаю: - они своего по любому добьются - жителям бесполезно уже что то предпринимать- пусть продаются и ищут лучшую долю.
Как говорили, древние: "...Рубикон перейдён, жребий брошен..."
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25690
Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за обращений местных жителей
Отправлено: 17.05.23 - 17:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
но до сих пор действующим Казахстаном и бездействующим, всего лишь только декларируемым, Новым Казахстаном.

Да, конечно, нам лапшу на уши наложили, с этим новым или каким то там Кащазстаном, ведь мы все равно остались все старые.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS