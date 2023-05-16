это как бы ожидаемо, а потому неудивительно. вообще позволю себе порекомендовать вам (вы тоже этим грешите, и я решил "под шумок" так сказать) посмотреть в ютубе видео с дробышевским в формате интервью. желательно найти такое где ему будет заданы вопросы о будущем человечества. и он вам максимально спокойно и цинично расскажет о многих грядущих проблемах помимо воды, причем заметно тяжелее решаемых или не решаемых, уже, вовсе.
Спасибо за рекомендации, но я как тот страус, который прячет голову в песок, предпочитаю не сильно углубляться в темы будущего апокалипсиса . В общих чертах проблема мне известна, но я на неё во первых повлиять не могу, а во вторых лет через 30, может раньше проблемы человечества вряд ли уже будут волновать меня, увы, а на это время воды человечеству точно хватит.
Vit: В 2014 году не Россия вмешалась во внутриние дела Украины а запад. Путина попросили не вмешиваться, сказали не волнуйтесь всё будет хорошо, ну попрыгают детишки и перестанут. Это был первый обман. Потом пошла череда обманов со стороны Запада
Вот, Виталий, ты точно простой как я, но желательно вникать в обсуждаемые вопросы. Неоднократно отмечал, что России лучше заниматься своими внутренними делами, поднять экономику, жить со всеми соседями и цивилизованным миром в мире и согласии, никого не пугать, типа покажем кузькину мать и стерём США, Великобританию с лица земли и.т.д. В ответ последние и страны входящие в коалицию, а это более 50 стран начали поставлять Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и другое вооружение. Россияне всегда же говорили, что не хотим быть зависимы от Запада и США и их сырьевым придатком. В настоящее время кто им мешает, как в былые времена потихоньку закрываются железным занавесом, экспорт нефти, газа и других ресурсов в Европу сузился, санкциями обложили.
Недавно обсуждали, точнее 11 мая текущего года, информация ниже по ссылке, что с 18 по 19 мая 2023 года, в Китае городе Сиань пройдёт саммит "Китай-Центральная Азия" и станет важной вехой в истории отношений Китая и центрально-азиатских стран (Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан).
Про недопущения вмешательства во внутренние дела внешними силами, в рамках предстоящего вышеуказанного саммита, отмечало официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР Синьхуа. Процитирую, не себя как обычно, а отрывок упомянутого информ агенства Синьхуа: Стороны уважают пути развития друг друга, твердо поддерживают друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил и не позволят никому и никаким силам создавать хаос в Центральной Азии.
Хаос в Китае и странах Центральной Азии, никому из стран участников вышеуказанного саммита не нужен. В первую очередь китайцам, более 1,4 миллиарда населения нужно обуть, одеть, кормить и.т.д. для этого нужна стабильность в регионе. Если будет хаос, тогда куда направятся почти полторы миллиарда граждан, не все конечно? Ранее отмечали, что товарооборот между Китаем и со странами Европы и США по итогам 2022 года составил 1,6 триллиона долларов, при этом, товарооборот Китая с Россией чуть более 190 миллиардов долларов.
3DO: Так на первом фото, если я не ошибаюсь, мемориал так и выглядит изначально, так задуман, что там снесли и кому "нерусскому"?
Цитата:
В селе Пивовариха в Иркутской области несколько памятников Мемориала жертвам политических репрессий были демонтированы временно, в связи с благоустройством, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Для проведения благоустройства временно демонтировано два памятника, которые были установлены без соответствующих согласований. Хочу отметить, что фамилии расстрелянных на территории Иркутской области, в том числе литовцев и поляков, нанесены на стены памяти, которые установили на территории Мемориала жертвам политических репрессий в 2021 году. Память о них сохранена", - заверил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.
По словам, руководителя центра по сохранению историко-культурного наследия области Григория Ивлева, временно демонтированные памятники находились на месте проведения работ, они переданы на хранение.
В рамках этого этапа благоустройства мемориала приводят в порядок территорию вокруг памятника жертвам политических репрессий в форме куба-клетки, из которой пытаются выбраться заключенные. Его установили в прошлом году, но из-за похолодания не успели провести благоустройство, объяснили чиновники.
По проекту, вокруг нового памятника сделают площадку для посетителей, к ней будут вести три дорожки, рядом разобьют газоны, установят освещение и видеонаблюдение, малые архитектурные формы.
Но те кому нужно разнесли информацию как "избавляются от памятников нерусских", т.к. там массовое захоронение в т.ч. литовских и польских заключенных. Как в цэевропах сносить русские памятники - это нормально, а как в России временно демонтировали - подняли вой. Передоз этодругина, в общем. Всё ярче и ярче видно что западная и украинская пропаганда занимаются ровно тем же в чем обвиняют российскую.
Victor Yang: Как в цэевропах сносить русские памятники - это нормально, а как в России временно демонтировали - подняли вой
Это вы все время повторяете, как они за 8 лет убили сто детей ничего, а как мы у них уже тысячу за полгода, так их родители убитых детей подняли вой.. Вот это вы для сравнения. Вы хотите не только быть похожими на них, а быть зверьми? Эх.. Одно слово Z-пропагандисты..
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