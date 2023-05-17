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≡ Сотрудников Центра психического здоровья подозревают в подделке результатов освидетельствования для пьяных водителей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46799
Сотрудников Центра психического здоровья подозревают в подделке результатов освидетельствования для пьяных водителей в Костанае
Отправлено: 17.05.23 - 10:55
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Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1198
Re: Сотрудников Центра психического здоровья подозревают в...
Отправлено: 17.05.23 - 10:55
#1
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Цитата:
- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении. - По версии следствия, в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.

Источник:


Вот и врачи попались на коррупции.
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