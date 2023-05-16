Отправлено: - 10:41

Vit:

В 2014 году не Россия вмешалась во внутриние дела Украины а запад. Путина попросили не вмешиваться, сказали не волнуйтесь всё будет хорошо, ну попрыгают детишки и перестанут. Это был первый обман. Потом пошла череда обманов со стороны Запада

[Исправлено: Kairat stayer, 17.05.2023 - 12:09]

Цитата:Вот, Виталий, ты точно простой как я, но желательно вникать в обсуждаемые вопросы. Неоднократно отмечал, что России лучше заниматься своими внутренними делами, поднять экономику, жить со всеми соседями и цивилизованным миром в мире и согласии, никого не пугать, типа покажем кузькину мать и стерём США, Великобританию с лица земли и.т.д. В ответ последние и страны входящие в коалицию, а это более 50 стран начали поставлять Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и другое вооружение. Россияне всегда же говорили, что не хотим быть зависимы от Запада и США и их сырьевым придатком. В настоящее время кто им мешает, как в былые времена потихоньку закрываются железным занавесом, экспорт нефти, газа и других ресурсов в Европу сузился, санкциями обложили.Недавно обсуждали, точнее 11 мая текущего года, информация ниже по ссылке, что с 18 по 19 мая 2023 года, в Китае городе Сиань пройдёт саммит "Китай-Центральная Азия" и станет важной вехой в истории отношений Китая и центрально-азиатскихстран (Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан).Про недопущения вмешательства во внутренние дела внешними силами, в рамках предстоящего вышеуказанного саммита, отмечало официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР Синьхуа. Процитирую, не себя как обычно, а отрывок упомянутого информ агенства Синьхуа: Стороны уважают пути развития друг друга, твердо поддерживают друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил и не позволят никому и никаким силам создавать хаос в Центральной Азии.Хаос в Китае и странах Центральной Азии, никому из стран участников вышеуказанного саммита не нужен. В первую очередь китайцам, более 1,4 миллиарда населения нужно обуть, одеть, кормить и.т.д. для этого нужна стабильность в регионе. Если будет хаос, тогда куда направятся почти полторы миллиарда граждан, не все конечно? Ранее отмечали, что товарооборот между Китаем и со странами Европы и США по итогам 2022 года составил 1,6 триллиона долларов, при этом, товарооборот Китая с Россией чуть более 190 миллиардов долларов.Подробнее здесь: