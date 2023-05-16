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«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
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