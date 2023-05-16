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≡ «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46799
«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
Отправлено: 16.05.23 - 22:30
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На трехкилометровом участке трассы НЦКДА исследует около 10 образцов керна с помощью керноотборника. Здесь подрядчик с начала мая и до конца сентября этого года делает средний ремонт - заменяет верхний слой покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
983
Re: «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта,...
Отправлено: 16.05.23 - 22:30
#1
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Цитата:
по трассе М-36 в сторону сотрудники

Надеюсь, в сторону Фёдоровки? Эх, вот бы отремонтировали участок от Костаная до Озёрного. Эти поперечные трещины всю душу вытрясают...
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
22
Re: «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта,...
Отправлено: 16.05.23 - 23:13
#2
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красивые фотографии, красивые соответствующие псд в отношении толщины аб керны. вообще замечательная статья её бы читать да радоваться. но, черт побери, у меня не получается. наверное потому что это действительно просто красивая картинка. а в сути же если фундамент не обладает требуемой несущей способностью, то сколь бы модной и изящной ни была облицовка здания, через малый промежуток времени оно (здание) придёт в упадок. то же и в дороге, какой бы толщины и степени модности названия ни было покрытие, наибольшую часть несущей функции выполняют грунтовое и щебёночные основания и вот они-то контролируются примерно никогда. но кому собственно нужна суть? картинка-вот что главное!
Цитата:
фрезерование методом ресайклирования

Источник:
звучит сильно не очень. фрезерование - механическая обработка резанием плоскостей. ресайклирование - переработка на месте части дорожной одежды включая или нет аб покрытие с целью получения нового верхнего слоя щебёночного основания и укрепления его вяжущими материалами. таким образом фрезерование является частью технологии ресайклирования а не наоборот.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
554
Re: «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта,...
Отправлено: 17.05.23 - 10:05
#3
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Цитата:
Undead:
Надеюсь, в сторону Фёдоровки?

Да, в сторону Федоровки. Добавили, спасибо, что заметили.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
308
Re: «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта,...
Отправлено: 17.05.23 - 10:25
#4
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Цитата:
Карачун:
ресайклирования

Есть вообще большой вопрос к термину....Корректнее "переработка" или "повторное использование" если говорим по русски, либо писать оригинал на английском.... Изначально я так понял начали использовать именно английское звучание термина чтобы народ не возмущался на счет БУ асфальта, так и пошло....
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
403
«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
Отправлено: 17.05.23 - 12:42
#5
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Довелось прокатиться на такси из Челябинска в сентябре прошлого года и сейчас на майские. Там, где клали новый асфальт прошлой осенью где-то между Пешковкой и Карабалыком, уже сейчас налепили множество заплат посреди трассы. Вот в этом все качество архимедовских дорожных строек. Пока едешь до границы из Кустаная невозможно в машине ни читать, ни кино смотреть - в ней все вибрирует и ходит ходуном из-за дороги. А вот после Троицка уже можно.
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