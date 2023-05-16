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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48915 фрезерование методом ресайклированияИсточник:

красивые фотографии, красивые соответствующие псд в отношении толщины аб керны. вообще замечательная статья её бы читать да радоваться. но, черт побери, у меня не получается. наверное потому что это действительно просто красивая картинка. а в сути же если фундамент не обладает требуемой несущей способностью, то сколь бы модной и изящной ни была облицовка здания, через малый промежуток времени оно (здание) придёт в упадок. то же и в дороге, какой бы толщины и степени модности названия ни было покрытие, наибольшую часть несущей функции выполняют грунтовое и щебёночные основания и вот они-то контролируются примерно никогда. но кому собственно нужна суть? картинка-вот что главное!Цитата:звучит сильно не очень. фрезерование - механическая обработка резанием плоскостей. ресайклирование - переработка на месте части дорожной одежды включая или нет аб покрытие с целью получения нового верхнего слоя щебёночного основания и укрепления его вяжущими материалами. таким образом фрезерование является частью технологии ресайклирования а не наоборот.