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При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46798
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименованиях. Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против".
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При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 23:27
Цитата:
там нет большинства казахского населения
поэтому там голосования о переименовании не пройдут
а вот в области ско и Павлодар большинство казахов поэтому переименовать области вполне реально
ведь сейчас парадокс
в стране есть северо казахстанская, восточно казахстанская и западно казахстанская а вот южно казахстанской области уже нет-она туркестанская, тогда смысл в остальных географических названиях?
maxsaf:
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок
там нет большинства казахского населения
поэтому там голосования о переименовании не пройдут
а вот в области ско и Павлодар большинство казахов поэтому переименовать области вполне реально
ведь сейчас парадокс
в стране есть северо казахстанская, восточно казахстанская и западно казахстанская а вот южно казахстанской области уже нет-она туркестанская, тогда смысл в остальных географических названиях?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15719
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 07:51
Цитата:
Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось. А так - быстро переименуют.
maxsaf:
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок
Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось. А так - быстро переименуют.
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 08:52
Цитата:
Как и вы разьехались: - кто в Россию-матушку, Украину, Белоруссию, кто в ФРГ, кто в Канаду и так далее.
maxsaf:
куда делись остальные
куда делись остальные
Как и вы разьехались: - кто в Россию-матушку, Украину, Белоруссию, кто в ФРГ, кто в Канаду и так далее.
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 08:57
Цитата:
Руускоязычные не поднимают рук; казахи за переименование - по крайней мере на фото так. Кто мешал русскоязычным собраться побольше ??
Абайка прав: - такими методами ЛЮБОЕ переименование, по крайней мере-для властей, пройдёт легко и без всяких подтасовок, достаточно СЫГРАТЬ на национальную сторону ( убеждаюсь ещё раз, что великий Ленин, был прав).
юля елиссева:
Соберут в зале нужное количество нужных людей и большинство проголосует как надо.
Соберут в зале нужное количество нужных людей и большинство проголосует как надо.
Руускоязычные не поднимают рук; казахи за переименование - по крайней мере на фото так. Кто мешал русскоязычным собраться побольше ??
Абайка прав: - такими методами ЛЮБОЕ переименование, по крайней мере-для властей, пройдёт легко и без всяких подтасовок, достаточно СЫГРАТЬ на национальную сторону ( убеждаюсь ещё раз, что великий Ленин, был прав).
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9162
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 10:18
Цитата:
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ
Национальный состав (на начало 2023 года)[1]:
казахи — 121 346 чел. (45,88 %),
русские — 90 541 чел. (34,24 %).
украинцы — 22 979 чел. (8,69 %),
немцы — 7260 чел. (2,75 %),
татары — 4849 чел. (1,83 %),
белорусы — 4168 чел. (1,58 %),
корейцы — 3013 чел. (1,14 %),
азербайджанцы — 1537 чел. (0,58 %),
abaika95:
остальные казахи в костанае в 75 % соотношении с другими этносами
остальные казахи в костанае в 75 % соотношении с другими этносами
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ
Национальный состав (на начало 2023 года)[1]:
казахи — 121 346 чел. (45,88 %),
русские — 90 541 чел. (34,24 %).
украинцы — 22 979 чел. (8,69 %),
немцы — 7260 чел. (2,75 %),
татары — 4849 чел. (1,83 %),
белорусы — 4168 чел. (1,58 %),
корейцы — 3013 чел. (1,14 %),
азербайджанцы — 1537 чел. (0,58 %),
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 10:32
Цитата:
это статистика учитывающая официально зарегистрированных
по которой в городе якобы проживает всего 250 тыс человек
когда как специалисты утверждают что на деле в городе уже минимум 300тысячное население с бОльшим процентом казахского населения когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количестве с российским гражданством которых при учете любого голосования в расчет брать не будут
yudjin:
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ Национальный состав (на начало 2023 года)[1]: казахи — 121 346 чел. (45,88 %
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ Национальный состав (на начало 2023 года)[1]: казахи — 121 346 чел. (45,88 %
это статистика учитывающая официально зарегистрированных
по которой в городе якобы проживает всего 250 тыс человек
когда как специалисты утверждают что на деле в городе уже минимум 300тысячное население с бОльшим процентом казахского населения когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количестве с российским гражданством которых при учете любого голосования в расчет брать не будут
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 11:55
Цитата:
Действительно, процентов 70 их с паспортами России, только вот ждут, когда война закончится.
У меня с ВНЖ тоже живет уже второй год.
Другие съехали, три года жили, паспорта получили, уезжают в Краснодар пока в качестве казахских туристов.
Правда поживут еще у себя в Актобе, подождут..
Сегодня приехал еще один, российский паспорт.
Вчера на месяц сняла семья, российские паспорта.
Тут согласен, из них подавляющее меньшинство граждане Казахстана..
abaika95:
когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количе
когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количе
Действительно, процентов 70 их с паспортами России, только вот ждут, когда война закончится.
У меня с ВНЖ тоже живет уже второй год.
Другие съехали, три года жили, паспорта получили, уезжают в Краснодар пока в качестве казахских туристов.
Правда поживут еще у себя в Актобе, подождут..
Сегодня приехал еще один, российский паспорт.
Вчера на месяц сняла семья, российские паспорта.
Тут согласен, из них подавляющее меньшинство граждане Казахстана..
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 15:20
Цитата:
А, эти ЖДУНЫ, они вас ( как квартирного рантье) как находят: - по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
111:
У меня с ВНЖ тоже живет
У меня с ВНЖ тоже живет
А, эти ЖДУНЫ, они вас ( как квартирного рантье) как находят: - по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 22:15
Цитата:
Все там в тему) я на карту свежую взглянул - там работы ономастам - непочатый край.
Пусть переименовывают)
Цитата:
Хватит ему статистику портить, надо чтобы 99% было))
Victor Yang:
Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось
Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось
Все там в тему) я на карту свежую взглянул - там работы ономастам - непочатый край.
Пусть переименовывают)
Цитата:
yudjin:
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ
Хватит ему статистику портить, надо чтобы 99% было))
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 22:17
Цитата:
Ну а вдруг они смородину любят))
abaika95:
если в селе смородиновке 90% казахов то
если в селе смородиновке 90% казахов то
Ну а вдруг они смородину любят))
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 23:10
Цитата:
По сарафанному, ну и по Крыше.
Скоро собачники кстати приезжают на выставки в Рудном, с России..
Те по сарафану, но там строгий отбор конечно..
ACROS:
по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
По сарафанному, ну и по Крыше.
Скоро собачники кстати приезжают на выставки в Рудном, с России..
Те по сарафану, но там строгий отбор конечно..
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 23:18
Цитата:
А это, в командировки, подрядчики в основном славяне, поезда делают Атбасарцы, лепестки на ТЭЦ карагандинцы.
Там да, славяне в основном.
А то что россияне, славяне три года прожили, да, они актюбинцы точнее, уезжают в Россию, потом там ,7 лет жил Смотрящий с Билайна, челяба, ну и наши казактар жили, с 2007го.
Там по знакомству, причем казашка, потом русская, потом три казашки, все вышли удачно замуж с моей квартиры в Костанае.
Одной правда не повезло, дожила до 32х лет и не вышла, что с ней сейчас, не знаю..
Как то так
50 на 50.
ACROS:
или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
А это, в командировки, подрядчики в основном славяне, поезда делают Атбасарцы, лепестки на ТЭЦ карагандинцы.
Там да, славяне в основном.
А то что россияне, славяне три года прожили, да, они актюбинцы точнее, уезжают в Россию, потом там ,7 лет жил Смотрящий с Билайна, челяба, ну и наши казактар жили, с 2007го.
Там по знакомству, причем казашка, потом русская, потом три казашки, все вышли удачно замуж с моей квартиры в Костанае.
Одной правда не повезло, дожила до 32х лет и не вышла, что с ней сейчас, не знаю..
Как то так
50 на 50.
-
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