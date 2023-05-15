Отправлено: - 22:15

Victor Yang:

Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось

yudjin:

что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ

Цитата:Все там в тему) я на карту свежую взглянул - там работы ономастам - непочатый край.Пусть переименовывают)Цитата:Хватит ему статистику портить, надо чтобы 99% было))