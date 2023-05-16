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≡ КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46798
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 13:27
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Депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, согласно которой кооператив собственников квартир остается как одна из форм управления. Но депутаты готовят новый законопроект, где дополнят требования к КСК.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4236
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 22:43
#15
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Цитата:
Skeptic:
он приехал с твёрдым убеждением


Не думаю, что у него есть какие то ТВЁРДЫЕ убеждения: - если бы не этот пинок Президента в зад этому и подобным ему депутатам, то они не один год мусолили и причём БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО тему перехода от ПКСК к ОСИ: - ему до пенсии: всего ничего, за полмиллиона казахских долларов в месяц, он к вам в Рудный приезжал бы многократно, почему бы не покататься за казённый, пардон, за ваш счёт.
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