Отправлено: - 22:43

Skeptic:

он приехал с твёрдым убеждением

Цитата:Не думаю, что у него есть какие то ТВЁРДЫЕ убеждения: - если бы не этот пинок Президента в зад этому и подобным ему депутатам, то они не один год мусолили и причём БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО тему перехода от ПКСК к ОСИ: - ему до пенсии: всего ничего, за полмиллиона казахских долларов в месяц, он к вам в Рудный приезжал бы многократно, почему бы не покататься за казённый, пардон, за ваш счёт.