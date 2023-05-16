Отправлено: - 18:52

ACROS:



Штрафы согласно Закону о Гос.бюджете исчисляются только и только ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в МРП ( минимальный расчётный показатель), и на 2023 год, он равен 3 450 тенге. Откуда вы взяли цифру ровно - 8 000 тенге, эта сумма НИКАК не делится на единицу МРП. Сумма штрафов бывает: - 0,5 МРП; 1 МРП; 2 МРП и так далее. К вашему сведению, на будущее: - длину допустим , можно мерить и в попугаях или в удавах, а штрафы исключительно только в МРП.

Цитата:Для вас укажу 5мрп (17250тнг), при оплате в течение 7 дней (8625тнг), вдруг это для вас критически важно. Штраф конечно же оплачен не "в карман", а через банк.