Отправлено: - 15:01

yudjin:

другая часть - "тихобздуны", возмущаться могут только в кулуарах двора и подъезда, а сами не пойдут, ни добиваться, ни делать.



Цитата:Какое точное определение!Такие в каждом дворе есть.У нас диванные кровельщики и электрики.Сами нишиша для дома не сделав,а критики полные штаны.