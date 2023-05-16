КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 13:27
Депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, согласно которой кооператив собственников квартир остается как одна из форм управления. Но депутаты готовят новый законопроект, где дополнят требования к КСК. Читать новость
Необходима прозрачность их деятельности и подотчетность жителям», - убежден Рау.
Они и раньше якобы были. Собрания раз в год с нужными людьми и предоставление отчета после скандалов. В общем, всем спасибо... за попытку, все свободны. Всё как было прежде, так и останется. Образованные ОСИ помудохаются и вновь примкнут в пкск.
Почему же? В Ваших силах все изменить. Создайте ОСИ и работайте. А то хотим изменить что то, но только чтобы кто то другой этим занялся , самим некогда. Если дом находится в хорошем ПКСК, в городе же есть такие , зачем что то менять. Еще неизвестно кто возглавит ОСИ. Если верить прессе то и среди этой категории руководителей уже появились нечестные и некомпетентные люди
Работы мне хватает без ОСИ. В больших домах еще тяжелее организовать и работать с людьми, когда даже не всех знаешь. Тем более, когда часть жителей всё устраивает, на изменения не согласны, другая часть - "тихобздуны", возмущаться могут только в кулуарах двора и подъезда, а сами не пойдут, ни добиваться, ни делать. Активных, болеющих за дом и двор - единицы и они не сдвинут окопавшиеся пкск с царьками-председателями.
Громко сказано: ".....мы, инициировали поправку..." - правильнее будет сказано: - "...мы это изменили после пинка Президента..."
Цитата://норма инициирована депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению КСК//
А, до пинка Президента многочисленные обращения граждан-выборщиков к этим так называемых народным депутатам ( Рау тоже в их числе) прямо и нагло ИГНОРИРОВАЛИСЬ самимы депутатами. Какое ФАРИСЕЙСТВО !!!
Цитата://убежден Рау.//- это не убеждение, это ПЕРЕОБУВАНИЕ на ходу. Причём- высшего класса!!! Завтра тот же Президент скажет, например: - "....не так сели...", или - "...не так сделали..." и этот депутатик с ходу развернётся на 180 и на 360 градусов. Приспособленец, молодец - только такие и в депутатах и в правительстве.
Люди разные. Одни скромные, другие войны. Одни любят на всю улицу кричать, ругатся не стесняясь не кого. Есть яжмать. Есть на язык подвешаные в компаниях герои а в какой то сложной ситуации теряются. Или бздят.
[/У нас вообще трудно кого то сдвинуть. А в гаражных , дачных обществах. На собрании СДО "Краснопартизанское" в прошлом году хотели женщину члена правления переизбрать, она аж заплакала. Оставили. В этом году хотели тариф не поднимать. Так члены правления в крик. Дачные, гаражные общества это как бы своего рода ОСИ, а прозрачности НОЛЬ. Так что надо не менять шило на мыло, а навести порядок в ПКСК
Смешно читать комментарии людей, совершенно не включенных в тему, но живущих в уверенности, что "всё за нас решают" и "царь хороший, бояре плохие"... А я лично наряду со многими другими спорил с Рау на тему "оставьте людей в покое. Дайте им право самим решать, оставаться в ПКСК или создавать ОСИ" в течение последних двух лет. И в сетях, и в переписке, и в личных встречах. Итогом стало то, что при его посещении Рудного в период т.н. "предвыборной компании" он приехал с твёрдым убеждением в необходимости ликвидации ПКСК, а уехал, согласившись на то, что ПКСК надо оставить. Дальше шла работа по оформлению этого момента в законе. Реплика президента прозвучала на фоне этой работы. Так что, называть её "пинком" могут только люди, совершенно не знакомые с сутью вопроса.
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