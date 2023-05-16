Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...

Отправлено: - 15:11

Цитата://что с внедрением ОСМС доступность медицинской помощи значительно увеличилась.//



Чистой воды пизд...шь: - как не приеду в город в обл.поликлинику, так ВСЕГДА очередь, как будто народ только и занят тем что ПОСТОЯННО болеет. Плюну и в частную: - или в Жемчужину или в Гипократ, где за 10-15 минут приёма , просто за то что бы попиз....ть с врачом, отдашь 5000-6000 тенге, не считая денег на лекарства, процедуры и прочее. Так зачем тогда такая страховая медицина по казакпайски ??? Лучше эти деньги верните мне , я заплачу частнику: - и получу лечение - без нервов, спокойно и толку будет больше. Или действительно: - кто то из УМНЫХ наверху, просто-напросто придумал 1001-ый способ ЗАКОННО изьять деньги у своих доверчивых граждан, по аналогии с утильсбором и первичным платежём???



Цитата://данным мониторинга обращений граждан в территориальные филиалы ФСМС, в последнее время не поступали жалобы на отказы в медпомощи в тех или иных медорганизациях,//



Потому что никому не хочеться писать,жаловаться и прочее, не считая крайних, доведённых до смерти или увечия в результате допущенной халатности некоторых врачей. Толку ведь от этой писаны в конечном счёте НЕТ.

К сведению, считаю что в Астане в мед.учреждениях сидит одна БЕЗДАРЬ, вся та аульная медицина из нищих районных больниц и сельских ФАП-ов, которая хлынула, элементарно, за хлебами в денежную столицу, при этом так и не научившая толком работать ни в деревне ни в столице, или же с купленными около подземного перехода, медицинскими дипломами.