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≡ Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46797
Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
Отправлено: 16.05.23 - 16:29
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Добрый день. Хочу всех предупредить (прежде всего родителей с детьми), что (по словам полицейских) проходит профилактическое мероприятие на дороге. Могут ехать за вашей машиной 3-4 улицы, фиксируют, что ребенок сидит позади (например, привстанет), фиксируют это на видеорегистратор и выписывают штраф 8000, как говорят, нет предупреждения, сразу штраф.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4233
Re: Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
Отправлено: 16.05.23 - 16:29
#1
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Цитата://Могут ехать за вашей машиной 3-4 улицы,//

Им, что больше делать нечего ??

Цитата://выписывают штраф 8000,//

Штрафы согласно Закону о Гос.бюджете исчисляются только и только ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в МРП ( минимальный расчётный показатель), и на 2023 год, он равен 3 450 тенге.
Откуда вы взяли цифру ровно - 8 000 тенге, эта сумма НИКАК не делится на единицу МРП.
Сумма штрафов бывает: - 0,5 МРП; 1 МРП; 2 МРП и так далее.
К вашему сведению, на будущее: - длину допустим , можно мерить и в попугаях или в удавах, а штрафы исключительно только в МРП.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6080
Re: Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
Отправлено: 16.05.23 - 17:36
#2
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Возможно она перевела ему на каспиголд, пусть проверят. Только у нас при виде полисменов теряешься в пространстве и не знаешь чего ожидать от этих гарных хлопцев. Меня десять раз останавливали за включённые фары (сомневались) пока я прямо на лбу не повесил прожектор.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
344
Re: Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
Отправлено: 16.05.23 - 18:52
#3
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Цитата:
ACROS:

Штрафы согласно Закону о Гос.бюджете исчисляются только и только ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в МРП ( минимальный расчётный показатель), и на 2023 год, он равен 3 450 тенге. Откуда вы взяли цифру ровно - 8 000 тенге, эта сумма НИКАК не делится на единицу МРП. Сумма штрафов бывает: - 0,5 МРП; 1 МРП; 2 МРП и так далее. К вашему сведению, на будущее: - длину допустим , можно мерить и в попугаях или в удавах, а штрафы исключительно только в МРП.


Для вас укажу 5мрп (17250тнг), при оплате в течение 7 дней (8625тнг), вдруг это для вас критически важно. Штраф конечно же оплачен не "в карман", а через банк.
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