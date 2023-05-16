Re: Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла

Отправлено: - 16:29

Цитата://Могут ехать за вашей машиной 3-4 улицы,//



Им, что больше делать нечего ??



Цитата://выписывают штраф 8000,//



Штрафы согласно Закону о Гос.бюджете исчисляются только и только ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в МРП ( минимальный расчётный показатель), и на 2023 год, он равен 3 450 тенге.

Откуда вы взяли цифру ровно - 8 000 тенге, эта сумма НИКАК не делится на единицу МРП.

Сумма штрафов бывает: - 0,5 МРП; 1 МРП; 2 МРП и так далее.

К вашему сведению, на будущее: - длину допустим , можно мерить и в попугаях или в удавах, а штрафы исключительно только в МРП.