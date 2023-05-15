Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...

Отправлено: - 16:13

Какие могут быть гос.секреты у предателей и изменников родины ( если таковым он является на самом деле, а не кем то и для чего то НАЗНАЧЕННЫЙ предатель и изменник).

Мне кажеться это действие из такой же оперы, как смешная-комически-фарсовоя попытка потешного гос.переворота некоего пивного короля из солнечного Шымкента с потешными генералами-пенсионерами и с игрушечными макетами танков и персонажами сказочных эльфов из "Кольца".