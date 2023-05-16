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≡ "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут вернуть неиспользованные деньги из ФСМС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46797
"Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут вернуть неиспользованные деньги из ФСМС
Отправлено: 16.05.23 - 11:03
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В ФСМС прокомментировали проблему недофинансирования медицинских организаций и идею возврата неиспользованных средств застрахованных граждан. В фонде считают, что с внедрением ОСМС доступность медицинской помощи значительно увеличилась.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
307
Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...
Отправлено: 16.05.23 - 11:03
#1
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Ага....Цитата:
В ФСМС не признают, что в Казахстане есть проблемы с доступностью медуслуг.
Проблем с доступностью нет, если за деньги.... А по страховке, пожалуйста в очередь на след месяц.... Извините, но у меня болит сейчас, а не через месяц....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9162
Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...
Отправлено: 16.05.23 - 11:11
#2
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Цитата:
"Стоматологическая помощь в ОСМС увеличена в пять раз.

Это наверное был 1 человек, стало ПЯТЬ ... из фонда?
Покажите мне того, кто лечит зубы за счет взносов?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3125
Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...
Отправлено: 16.05.23 - 12:20
#3
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По моему мнению, именно из-за ФСМС наша медицина перешла на рельсы длительного лечения.
Представьте себе такую ситуацию: вы приходите на прием, но вас сначала отправляют к терапевту, который распределяет ваше дальнейшее направление к узкому специалисту или на анализы. Но этот дальнейший прием происходит через месяц самое малое, потому, что на обслуживание вас узким специалистом необходимо время для выделения денег из ФСМС для вашего обслуживания. Вот когда вас учтут, выделят на вас деньги - тогда и придете на прием с анализами месячной давности.
Вот тогда и вспоминается светлая и безотказная советская медицина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4233
Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...
Отправлено: 16.05.23 - 15:11
#4
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Цитата://что с внедрением ОСМС доступность медицинской помощи значительно увеличилась.//

Чистой воды пизд...шь: - как не приеду в город в обл.поликлинику, так ВСЕГДА очередь, как будто народ только и занят тем что ПОСТОЯННО болеет. Плюну и в частную: - или в Жемчужину или в Гипократ, где за 10-15 минут приёма , просто за то что бы попиз....ть с врачом, отдашь 5000-6000 тенге, не считая денег на лекарства, процедуры и прочее. Так зачем тогда такая страховая медицина по казакпайски ??? Лучше эти деньги верните мне , я заплачу частнику: - и получу лечение - без нервов, спокойно и толку будет больше. Или действительно: - кто то из УМНЫХ наверху, просто-напросто придумал 1001-ый способ ЗАКОННО изьять деньги у своих доверчивых граждан, по аналогии с утильсбором и первичным платежём???

Цитата://данным мониторинга обращений граждан в территориальные филиалы ФСМС, в последнее время не поступали жалобы на отказы в медпомощи в тех или иных медорганизациях,//

Потому что никому не хочеться писать,жаловаться и прочее, не считая крайних, доведённых до смерти или увечия в результате допущенной халатности некоторых врачей. Толку ведь от этой писаны в конечном счёте НЕТ.
К сведению, считаю что в Астане в мед.учреждениях сидит одна БЕЗДАРЬ, вся та аульная медицина из нищих районных больниц и сельских ФАП-ов, которая хлынула, элементарно, за хлебами в денежную столицу, при этом так и не научившая толком работать ни в деревне ни в столице, или же с купленными около подземного перехода, медицинскими дипломами.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3125
Re: "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут...
Отправлено: 16.05.23 - 16:02
#5
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