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≡ "Полной информации не будет". КНБ никогда не раскроет детали дела Масимова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46797
"Полной информации не будет". КНБ никогда не раскроет детали дела Масимова
Отправлено: 15.05.23 - 14:04
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Если сотрудники КНБ разгласят детали дела в отношении Карима Масимова, то сами окажутся на скамье подсудимых из-за грифа "совершенно секретно".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
288
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 15.05.23 - 14:04
#1
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Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
581
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 16.05.23 - 15:22
#2
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Цитата:
В доход государства взыскано более 10 млрд тенге и 24 млн долларов


Хорошая у госслужащих зарплата... С такими зарплатами и рабовладельческий строй не надо... А ты тут как дурак с каждой получки детям на образование крохи откладываешь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4233
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 16.05.23 - 15:56
#3
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Цитата:
Ильяс:
как овца веде


Он не был: - не агнецом святым, не овцой на заклание - он ИУДА - это не я сказал, это его бывший шеф, в прошлом бывший Ел Басы, сказал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4233
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 16.05.23 - 16:00
#4
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Цитата:
самый умный:
как дурак


Вы не дурак - дураки , наверное не откладывают на ОБРАЗОВАНИЕ, потому что им не к чему образование и потому что они и есть ДУРАКИ.
Вы инвестируете в будущее детей, так вроде, сейчас называется традиционный процесс воспитания детей в семье.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4233
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 16.05.23 - 16:13
#5
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Какие могут быть гос.секреты у предателей и изменников родины ( если таковым он является на самом деле, а не кем то и для чего то НАЗНАЧЕННЫЙ предатель и изменник).
Мне кажеться это действие из такой же оперы, как смешная-комически-фарсовоя попытка потешного гос.переворота некоего пивного короля из солнечного Шымкента с потешными генералами-пенсионерами и с игрушечными макетами танков и персонажами сказочных эльфов из "Кольца".
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