Отправлено: - 21:03

Карачун:

почему-бы не продавать её за рубеж

[Исправлено: Skeptic, 14.05.2023 - 21:04]

Цитата:А это из серии "нет пророка в Отечестве своём"У нас по сей день живёт мнение, что всё умное может быть только "там".Своим специалистам самых разных профессий создали такие условия, что они уехали, зато со щенячьим восторгом приглашаем иностранцев и платим им в разы бОльшие суммы, чем своим. Того же Димаша Кудайбергена здесь гнобили, а когда он прогремел в Китае и России, "вдруг" вспомнили, что он НАШ и начали его превозносить... По всему миру выискивают людей, сколько-нибудь засветившихся в науке, спорте, политике, искусстве... чтобы с "гордостью" заявить, что герой - родом из Казахстана. Стыдобище. Но так и живём.Я не удивлюсь, если этим ребятам надоест биться лбом в стену и они просто уедут в ту же Россию или Германию и там быстро станут миллионерами. Тогда здесь "спохватятся" и будут готовы платить им же миллионы, чтобы они приехали и оживили наши зарастающие водоёмы. И всё будет "логично". Это же ЗАГРАНИЧНЫЕ специалисты приедут, не чета НАШИМ.