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≡ Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46796
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 13.05.23 - 09:17
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При обсуждении этой проблемы основной упор по умолчанию делается на количестве воды. И практически ничего не говорится о том, как добиться, чтобы вода в необходимом стране количестве была ещё и качественной.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4231
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 13.05.23 - 09:17
#1
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Цитата://эффективности своей технологии/

У ТОО "НТЦВ" вы спрашивали: - почему они заняты не производством своей технологии, а рекламой, может просто надо поднять телефонную трубку и позвонить им, чем спрашивать про это через провинциальную газету, которую навряд ли читают в СевКазе ??
Кроме публикации в "НГ" своих предложении правительству, вы писали об этом мажорным членам правительства?? или хотя бы были на недавней встрече в Костанае с молодой девушкой, министром по какой то экологии, охране природной среды и чему там то ещё - наверное этим вопросом возглавляемое ею ведомство тоже занимается ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2080
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 13.05.23 - 11:58
#2
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Цитата:
ACROS:
писали об этом мажорным членам правительства??

Вот именно , что мажорным. Я уже наверное всем надоел с тезисом об отсутствии профессионализма в правительстве. Когда у меня была своя технология, думаете я не пытался рассказать чиновникам о её преимуществе? Бесплатно ставил свои светильники по городам и весям. Наивный, думал посмотрят на практике , убедятся, тут то я и развернусь. Уверен так же и с этим ТОО, скорее всего на руках куча положительных отзывов, а ещё больше отписок от чиновников.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2080
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 13.05.23 - 12:04
#3
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непрофессионализм чиновников+наша антикоррупционная борьба,когда любая инициаьтива наказуема, дают такой эффект. Они лучше будут хлоркой водоёмы засыпать, чем какой то хлореллой оздоравливать. Потому что на хлорку есть нормативы которые идут с советских времён, а на что то новое нет ничего. Вероятность сесть за нецелевое расходование госсредств около 80 %, будет чиновник внедрять что то новое?Ответ очевиден. Про хлорку это я утрированно, даже не в курсе чем борются с сине -зелёными водорослями
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2080
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 13.05.23 - 12:15
#4
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А эта девушка министр, наговорит вам кучу правильных вещей, скажет вам кучу комплиментов, даст указание рассмотреть. но делать ничего не станет. Ибо чревато. Вот и получается большая куча.
Если рассматривать коррупцию как тормоз развития Казахстана, то нужно к тормозам прибавить ещё и борьбу с коррупцией в нынешнем виде, оба тянут нас на дно
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
20
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 14.05.23 - 10:06
#5
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Цитата:
А в 1966 г. в бразильском г. Каруару погибли 63 пациента гемодиализного центра.

Источник:

63 против 8 миллиардов как-то не аргумент. а цианобактерии как раз источник, производитель кислорода. в отличие от деревьев, которые как вырабатывают так и поглощают его. однако если хлорелла производит кислорода в равном или большем количестве чем сине-зеленые, то... не то чтобы не понятно, все что касается казахстана и чего-то действительно дельного, полезного и адекватного понятно априори - им просто не по пути. Если технология действительно хороша, почему-бы не продавать её за рубеж.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
870
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 14.05.23 - 21:03
#6
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Цитата:
Карачун:
почему-бы не продавать её за рубеж

А это из серии "нет пророка в Отечестве своём"
У нас по сей день живёт мнение, что всё умное может быть только "там".
Своим специалистам самых разных профессий создали такие условия, что они уехали, зато со щенячьим восторгом приглашаем иностранцев и платим им в разы бОльшие суммы, чем своим. Того же Димаша Кудайбергена здесь гнобили, а когда он прогремел в Китае и России, "вдруг" вспомнили, что он НАШ и начали его превозносить... По всему миру выискивают людей, сколько-нибудь засветившихся в науке, спорте, политике, искусстве... чтобы с "гордостью" заявить, что герой - родом из Казахстана. Стыдобище. Но так и живём.
Я не удивлюсь, если этим ребятам надоест биться лбом в стену и они просто уедут в ту же Россию или Германию и там быстро станут миллионерами. Тогда здесь "спохватятся" и будут готовы платить им же миллионы, чтобы они приехали и оживили наши зарастающие водоёмы. И всё будет "логично". Это же ЗАГРАНИЧНЫЕ специалисты приедут, не чета НАШИМ.

[Исправлено: Skeptic, 14.05.2023 - 21:04]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4231
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...
Отправлено: 16.05.23 - 15:30
#7
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Цитата:
Skeptic:
Это же ЗАГРАНИЧНЫЕ специалисты приедут, не чета НАШИМ.


Навряд ли приедут: КТО то из скептически настроенных уже сказал такую ШЕДЕВРАЛЬНУЮ фразу "....в Казахстане, вот уже два года, начиная с детских садов, ОФИЦИАЛЬНО преподают русофобию .....".
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