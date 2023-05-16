НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46796
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 13:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, согласно которой кооператив собственников квартир остается как одна из форм управления. Но депутаты готовят новый законопроект, где дополнят требования к КСК.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Re: КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на...
Отправлено: 16.05.23 - 13:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы успели, и у нас все преобразилось.
Чем все деньги уходили к жуликам и ворам
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 13:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото где то потерялось, как раньше было и сейчас.

[Исправлено: 111, 16.05.2023 - 13:38]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9162
Re: КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на...
Отправлено: 16.05.23 - 13:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Необходима прозрачность их деятельности и подотчетность жителям», - убежден Рау.

Они и раньше якобы были. Собрания раз в год с нужными людьми и предоставление отчета после скандалов. В общем, всем спасибо... за попытку, все свободны. Всё как было прежде, так и останется. Образованные ОСИ помудохаются и вновь примкнут в пкск.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4868
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 13:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю сегодня многие отметят эту новость.Спасибо!
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
112
Re: КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на...
Отправлено: 16.05.23 - 14:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всё как было прежде, так и останется. Источник:
Почему же? В Ваших силах все изменить. Создайте ОСИ и работайте. А то хотим изменить что то, но только чтобы кто то другой этим занялся , самим некогда. Если дом находится в хорошем ПКСК, в городе же есть такие , зачем что то менять. Еще неизвестно кто возглавит ОСИ. Если верить прессе то и среди этой категории руководителей уже появились нечестные и некомпетентные люди
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9162
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 14:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:
Создайте ОСИ и работайте.

Работы мне хватает без ОСИ. В больших домах еще тяжелее организовать и работать с людьми, когда даже не всех знаешь. Тем более, когда часть жителей всё устраивает, на изменения не согласны, другая часть - "тихобздуны", возмущаться могут только в кулуарах двора и подъезда, а сами не пойдут, ни добиваться, ни делать. Активных, болеющих за дом и двор - единицы и они не сдвинут окопавшиеся пкск с царьками-председателями.
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
202
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 14:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец альтернативу оставили. Меня КСК устраивает. Кому не нравиться, пусть в ОСИ переходят. Главное чтобы был выбор.

[Исправлено: ZXC, 16.05.2023 - 14:46]
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4231
Re: КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на...
Отправлено: 16.05.23 - 14:49
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://«Мы инициировали поправку,//

Громко сказано: ".....мы, инициировали поправку..." - правильнее будет сказано: - "...мы это изменили после пинка Президента..."

Цитата://норма инициирована депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению КСК//

А, до пинка Президента многочисленные обращения граждан-выборщиков к этим так называемых народным депутатам ( Рау тоже в их числе) прямо и нагло ИГНОРИРОВАЛИСЬ самимы депутатами. Какое ФАРИСЕЙСТВО !!!

Цитата://убежден Рау.//- это не убеждение, это ПЕРЕОБУВАНИЕ на ходу. Причём- высшего класса!!! Завтра тот же Президент скажет, например: - "....не так сели...", или - "...не так сделали..." и этот депутатик с ходу развернётся на 180 и на 360 градусов.
Приспособленец, молодец - только такие и в депутатах и в правительстве.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4868
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 15:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
другая часть - "тихобздуны", возмущаться могут только в кулуарах двора и подъезда, а сами не пойдут, ни добиваться, ни делать.

Какое точное определение!
Такие в каждом дворе есть.
У нас диванные кровельщики и электрики.
Сами нишиша для дома не сделав,а критики полные штаны.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12406
КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ
Отправлено: 16.05.23 - 15:24
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: тихобздуны
Люди разные. Одни скромные, другие войны. Одни любят на всю улицу кричать, ругатся не стесняясь не кого. Есть яжмать. Есть на язык подвешаные в компаниях герои а в какой то сложной ситуации теряются. Или бздят.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
112
Re: КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на...
Отправлено: 16.05.23 - 15:25
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они не сдвинут окопавшиеся пкск с царьками-председателями. Источник: [/У нас вообще трудно кого то сдвинуть. А в гаражных , дачных обществах. На собрании СДО "Краснопартизанское" в прошлом году хотели женщину члена правления переизбрать, она аж заплакала. Оставили. В этом году хотели тариф не поднимать. Так члены правления в крик. Дачные, гаражные общества это как бы своего рода ОСИ, а прозрачности НОЛЬ. Так что надо не менять шило на мыло, а навести порядок в ПКСК
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS