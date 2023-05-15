Отправлено: - 11:55

abaika95:

когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количе

Цитата:Действительно, процентов 70 их с паспортами России, только вот ждут, когда война закончится.У меня с ВНЖ тоже живет уже второй год.Другие съехали, три года жили, паспорта получили, уезжают в Краснодар пока в качестве казахских туристов.Правда поживут еще у себя в Актобе, подождут..Сегодня приехал еще один, российский паспорт.Вчера на месяц сняла семья, российские паспорта.Тут согласен, из них подавляющее меньшинство граждане Казахстана..