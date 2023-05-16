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≡ "Подсудимый был в состоянии аффекта?" - По делу о жестоком убийстве молотком допросили эксперта-психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46796
"Подсудимый был в состоянии аффекта?" - По делу о жестоком убийстве молотком допросили эксперта-психолога
Отправлено: 16.05.23 - 15:05
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В СМУС Костанайской области продолжается рассмотрение дела в отношении Олжаса ТОКАРИНА. Он обвиняется в том, что насмерть забил молотком мужа своей сводной тети. Сегодня в суде выясняли, в каком он был состоянии в момент убийства.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25883
Re: "Подсудимый был в состоянии аффекта?" - По делу о...
Отправлено: 16.05.23 - 15:05
#1
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Да, освободите, вы Токарина - от наказания... 8-) :-o
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