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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 371 из 371«1...369370371
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12404
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:13
#5551
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Я понял одно из форума. Русских убивать можно, про молчим, закроем глаза, не увидим. В принципе осталось не долго. Америкосы рано или поздно всё таки сделают своё кровавое дело. Изобретут генетическое оружие. И не станет на планете Земля не русских , не украинцев, не беларусов. Вы мусульмане останетесь наидине с англосаксами. А мы с неба посмотрим как вы будите жить "дружно" С ними.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:17
#5552
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Цитата:
Vit:
Я понял одно из форума

Из форума?
То есть это наш форум начал войну что ли?
По моему ты ни того винишь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:19
#5553
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Вот тут описано, кто начал войну, вини их


-Военное вмешательство России на Украине началось в феврале 2014 года после победы Евромайдана и смены власти в стране, когда российские войска оккупировали полуостров Крым — регионы Украины Автономная Республика Крым и Севастополь — и Россия аннексировала их
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12404
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:28
#5554
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Цитата:
111:
В 2014 году не Россия вмешалась во внутриние дела Украины а запад. Путина попросили не вмешиваться, сказали не волнуйтесь всё будет хорошо, ну попрыгают детишки и перестанут. Это был первый обман. Потом пошла череда обманов со стороны Запада
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:43
#5555
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Хорошая новость.


🇫🇷 Франция следом за Великобританией передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, - МакронОб этом в интервью телеканалу TF1 рассказал президент Макрон. Ракеты SCALP-EG отличаются от Storm Shadow, которые Украина получила от Британии, только названием.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:45
#5556
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Цитата:
Vit:
Это был первый обман.

Ну уже доказано самими оккупантами, Стрелковым в том числе, что в 14м году только при помощи России они смогли отобрать Донецк и Луганск.
И разожгли там бойню, чтоб оккупировать Крым
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:47
#5557
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Не забываем про самолет MH17, который был сбит специально, чтобы обвинить Украину..
Столько смертей.
Ради Бункерного?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:54
#5558
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В телеграмме показывают, каждый день, сотни, тысячи российских трупов, окопы буквально завалены ими, все это разлагается, сгнивает..
Показали пленного мобика, который из за алиментов поехал убивать мирное население Украины.
Оно стоит того?
Кто то из за унитаза, кому то стиральной машинки дома не хватает..
Там в России, совсем что ли крыша поехала у людей?
Ну наделал ты детей, кто виноват, украинские дети, которых надо убивать и топить?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 12:57
#5559
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Не знаю, ссылку на алиментщика можно давать нет, но методом тыка попробую


Вроде про него тут.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 13:15
#5560
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Сегодня под утро как обычно, оккупанты выпустили Кинжалы, которые летели уничтожать многоэтажки с мирными жителями и все 6 кинжалов сбили.
Не знаю пока, ждем подтверждений.
Но если это так, то Россия кажется в чистую проиграла войну и уже не сможет занять ни капли украинской земли..
Это позор.
Позор того, зачем шли то?
Зачем нужна вот эта пропаганда, эта ненависть к другим народам и тд?
На деньги, которые потратили на войну, можно было бы каждому жителю купить не только по унитазу, а и стиральную машинку и Ладу.
Зачем было все так усложнять?

[Исправлено: 111, 16.05.2023 - 13:18]
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