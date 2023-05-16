Отправлено: - 11:03

В ФСМС не признают, что в Казахстане есть проблемы с доступностью медуслуг.



Ага....Цитата:Проблем с доступностью нет, если за деньги.... А по страховке, пожалуйста в очередь на след месяц.... Извините, но у меня болит сейчас, а не через месяц....