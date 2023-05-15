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111: когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути?

Цитата:т.е. тебе уже сообщили что Смольянинов именно так и будет поступать?Повторюсь, про яркий пример местного масштаба. Смотря на твои сообщения/размышления/доводы, страшно представить, что в твоей голове вообще творится.Надеюсь твой "самоотверженный труд" заметили и не оставили без вознаграждения)