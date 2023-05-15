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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 370 из 370«1...368369370
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.23 - 11:24
#5536
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Цитата:
Карачун:

Если заставить себя потрудиться и поискать в тырнете, то можно найти достаточно информации об этом "частном" ТОО.
(У нас и Рудненские теплосети - ТОО, и Рудненский водоканал - ТОО. Но вряд ли кто-то назовёт их частными предприятиями.)
А в той информации есть данные о том, что эти ребята работают по всему Казахстану и у них на счету уже сотни очищенных водоёмов. Работают, значит.
Просто не понятно, почему их государство не поддерживает...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.23 - 22:15
#5537
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Посмотрел в ютубе казахи в Украине, сайт Айран. Журналисты поехали посмотреть что там творится. Очень познавательное видео, многое конечно не понравится нашим поклонникам Путина, но посмотреть, какую то другую точку зрения наверное полезно.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.23 - 22:20
#5538
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Там много всего, но больше всего меня впечатлил обгоревший листок с призывом убирать за собаками какашки. Как память о мирных временах, по моему в Харькове.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 02:12
#5539
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Цитата:
Гога:
крылатые ракеты Storm Shadow

Теперь это официально подтверждено, что это были ракеты Шторм
фотообменник
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 02:12
#5540
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Немного ближе

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 02:14
#5541
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Цитата:
Гога:
Шесть детей получили

По детям.
Пока одни источники говорят, что это было, другие источники утверждают, что этого не было.
Луганские.
Потому пока что ничего не доказано и не показано..
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
20
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 06:59
#5542
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посмотрел рекламно-информационный сайт тоо нтцв. исходя из текста какая никакая господдержка у них имеется в виде 50-типроцентного возмещения затрат, из средств бюджета, на препарат с хлореллой при использовании его для очистки водоёмов на территории казахстана. а что государством массово не продавливается необходимость очистки вод подобным способом, так то у нас целеполагающие установки другие. нам бы что-нибудь монументальное, великое, с сиюминутным и очевидным любому результатом. улицу там переименовать, поселок, город. или высосать из пальца "изменника родины" и повесить на разбирательства по нему гриф "совершенно секретно". а вода, ну что вода!?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 10:45
#5543
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Виталий Ким, глава областной администрации Николаева: Почему Николаев не взяли российские войска в первые дни? Ставка была на то, что россиян здесь встретят с цветами, но у нас многое изменилось. С 2019 года была сделана ставка на молодых, старые бюрократы советского периода ушли, а новые хотят демократичных изменений, плюс российская армия шла по картам 10 года,а мы многое изменили за 4 года". Вот такая вот Жана Украина, реальные дела и реальные последствия от этих дел, в отличие от нас, когда объявили Жана Казахстан, а рулят старые кадры типа нашего "нового" акима области. Кстати Ким родом из Казахстана кзылординский
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 10:53
#5544
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Цитата:
Карачун:
а вода, ну что вода!?

В целом прогнозируется большая нехватка воды по всей планете, полярные шапки тают, ледники в горах потеряли более 50% водных запасов. Автор статьи тоже говорит о том, что Каратомарское водохранилище ранее было более полноводным. Проблема на проблеме, с сине зелёными водорослями может и справимся, тем более ,как вы указали поддержка государства есть, пусть и не полномасштабная, а вот нехватка воды это уже посерьёзней.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1221
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.23 - 10:54
#5545
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Цитата:
111: когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути?

т.е. тебе уже сообщили что Смольянинов именно так и будет поступать?
Повторюсь, про яркий пример местного масштаба. Смотря на твои сообщения/размышления/доводы, страшно представить, что в твоей голове вообще творится.
Надеюсь твой "самоотверженный труд" заметили и не оставили без вознаграждения)
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