Если заставить себя потрудиться и поискать в тырнете, то можно найти достаточно информации об этом "частном" ТОО. (У нас и Рудненские теплосети - ТОО, и Рудненский водоканал - ТОО. Но вряд ли кто-то назовёт их частными предприятиями.) А в той информации есть данные о том, что эти ребята работают по всему Казахстану и у них на счету уже сотни очищенных водоёмов. Работают, значит. Просто не понятно, почему их государство не поддерживает...
Посмотрел в ютубе казахи в Украине, сайт Айран. Журналисты поехали посмотреть что там творится. Очень познавательное видео, многое конечно не понравится нашим поклонникам Путина, но посмотреть, какую то другую точку зрения наверное полезно.
посмотрел рекламно-информационный сайт тоо нтцв. исходя из текста какая никакая господдержка у них имеется в виде 50-типроцентного возмещения затрат, из средств бюджета, на препарат с хлореллой при использовании его для очистки водоёмов на территории казахстана. а что государством массово не продавливается необходимость очистки вод подобным способом, так то у нас целеполагающие установки другие. нам бы что-нибудь монументальное, великое, с сиюминутным и очевидным любому результатом. улицу там переименовать, поселок, город. или высосать из пальца "изменника родины" и повесить на разбирательства по нему гриф "совершенно секретно". а вода, ну что вода!?
Виталий Ким, глава областной администрации Николаева: Почему Николаев не взяли российские войска в первые дни? Ставка была на то, что россиян здесь встретят с цветами, но у нас многое изменилось. С 2019 года была сделана ставка на молодых, старые бюрократы советского периода ушли, а новые хотят демократичных изменений, плюс российская армия шла по картам 10 года,а мы многое изменили за 4 года". Вот такая вот Жана Украина, реальные дела и реальные последствия от этих дел, в отличие от нас, когда объявили Жана Казахстан, а рулят старые кадры типа нашего "нового" акима области. Кстати Ким родом из Казахстана кзылординский
В целом прогнозируется большая нехватка воды по всей планете, полярные шапки тают, ледники в горах потеряли более 50% водных запасов. Автор статьи тоже говорит о том, что Каратомарское водохранилище ранее было более полноводным. Проблема на проблеме, с сине зелёными водорослями может и справимся, тем более ,как вы указали поддержка государства есть, пусть и не полномасштабная, а вот нехватка воды это уже посерьёзней.
111: когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути?
т.е. тебе уже сообщили что Смольянинов именно так и будет поступать? Повторюсь, про яркий пример местного масштаба. Смотря на твои сообщения/размышления/доводы, страшно представить, что в твоей голове вообще творится. Надеюсь твой "самоотверженный труд" заметили и не оставили без вознаграждения)
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