Отправлено: - 10:10

Первую партию собак

- Алматинский подрядчик сейчас не выходит на связь, мы звоним - он не берет трубку, на сообщения не отвечает,

после проведения стерилизации у животных значительно снижается, у них пропадает агрессия, они перестают охранять потомство, нет желания его делать и стаи исчезают.

Цитата:Достойная альтернатива нуротану на будущих парламентских выборах может вырастить!Цитата:южная потрячика, она такая... лёхкая теньга падает, работана не надонама...Цитата:А можно еще чопик в ж... вставлять, чтобы они на гадили где-попало?Да, а с кошками что намереваются сделать?Сейчас в подвале дома живут 2 кошака и беременная кошка. С..ут, с...ут и в песочницу, и в клумбы, и под балконами. Скоро ждем больной приплод, который дохнет в кладовках и вонь стоит на весь подвал. Уже не раз такое было. Но почему-то тетеньки, которые их кормят, которые забрасывают в подвал вонючие рыбьи головы, ставят миски под окнами, их к себе не забирают? Никому не надо?