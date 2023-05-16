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Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в место их обитания в Костанае
Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в место их обитания в Костанае
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