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≡ Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в место их обитания в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46793
Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в место их обитания в Костанае
Отправлено: 16.05.23 - 10:10
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Двух собак - Мышку и Бусинку - выпустили во двор дома № 49 по ул. Садовой. О том, почему программа ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат в естественную среду обитания) не работала и как ее удалось реализовать, узнал корреспондент «НГ».
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9159
Re: Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в...
Отправлено: 16.05.23 - 10:10
#1
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Цитата:
Первую партию собак

Достойная альтернатива нуротану на будущих парламентских выборах может вырастить!

Цитата:
- Алматинский подрядчик сейчас не выходит на связь, мы звоним - он не берет трубку, на сообщения не отвечает,

южная потрячика, она такая... лёхкая теньга падает, работана не надонама...


Цитата:
после проведения стерилизации у животных значительно снижается, у них пропадает агрессия, они перестают охранять потомство, нет желания его делать и стаи исчезают.

А можно еще чопик в ж... вставлять, чтобы они на гадили где-попало?

Да, а с кошками что намереваются сделать?
Сейчас в подвале дома живут 2 кошака и беременная кошка. С..ут, с...ут и в песочницу, и в клумбы, и под балконами. Скоро ждем больной приплод, который дохнет в кладовках и вонь стоит на весь подвал. Уже не раз такое было. Но почему-то тетеньки, которые их кормят, которые забрасывают в подвал вонючие рыбьи головы, ставят миски под окнами, их к себе не забирают? Никому не надо?
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
3
Первую партию собак, прошедших программу ОСВВ, выпустили в место их обитания в Костанае
Отправлено: 16.05.23 - 10:10
#2
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