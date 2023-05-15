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≡ Приговор по делу о финансовой пирамиде Antares вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46793
Приговор по делу о финансовой пирамиде Antares вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.05.23 - 18:07
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Ольга Тропанец сразу сообщила суду, что вину полностью не признает. Она запретила СМИ использовать свое изображение с самого первого слушания. В последнем слове, с которым выступила сегодня, 15 мая, просила наказать реально виновных людей.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15719
Re: Приговор по делу о финансовой пирамиде Antares вынесли в...
Отправлено: 15.05.23 - 18:07
#1
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Цитата:
Тропанец также не имеет права занимать должности в сфере предпринимательской деятельностью

Источник:

Это серьезно - такую формулировку суд дал? Что значит должность в сфере предпринимательской деятельности? Это, получается, она не может работать в частных компаниях? Или не имеет права только руководить ими? А собственными может? Или не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью? А в чужих руководить может?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6079
Re: Приговор по делу о финансовой пирамиде Antares вынесли в...
Отправлено: 15.05.23 - 22:03
#2
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Я думаю в качестве работника может работать везде, лишь на свое ИП не сможет работать. Тут главный вопрос куда девали сорок шесть лямов и смогут ли приставы найти концы
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* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1193
Re: Приговор по делу о финансовой пирамиде Antares вынесли в...
Отправлено: 16.05.23 - 09:54
#3
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Какой беспредел.. Ужас. Ну с чего эта невинная овечка,работающая тамадой,стала бы финансовым воротилой?? Ну это же смешно! И за какие заслуги Гулишат и Ченгиза перевели в свидетели? Ну бред же.. Жана Казахстан..
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