Отправлено: - 18:07





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48896 Тропанец также не имеет права занимать должности в сфере предпринимательской деятельностьюИсточник:

Цитата:Это серьезно - такую формулировку суд дал? Что значит должность в сфере предпринимательской деятельности? Это, получается, она не может работать в частных компаниях? Или не имеет права только руководить ими? А собственными может? Или не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью? А в чужих руководить может?