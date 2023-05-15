Отправлено: - 09:42

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Это же кормушка как вроде Семьи.

Цитата:Во время пандемии коронавируса из этих денег выплачивали првышенные заработанные платы медикам работавшим в приёмных покоях по приёмке больных: - хотя это не БЮДЖЕТНЫЕ деньги и как бы власти не имели ПРАВО забирать оттуда деньги на ЛАТАНИЕ своих ошибок.Очевидно: - эти деньги как и пенсионные, МОЗОЛЯТ глаза, слишком шустрым мажорикам из Правительства.