НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС предложил депутат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46793
Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС предложил депутат
Отправлено: 15.05.23 - 22:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать казахстанцам, не обращающимся в медорганизации, 50 процентов от общей суммы выплат в Фонд обязательного медицинского страхования.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6079
Re: Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС...
Отправлено: 15.05.23 - 22:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я недавно тоже интересовался, за что платится страховка, если кругом всё платные услуги, кроме как сдать анализ крови и мочи. Думаю, надо всю сумму, а не 50% возвращать если ни разу пациент не обращался в больницу.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
Re: Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС...
Отправлено: 15.05.23 - 22:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же кормушка как вроде Семьи.
30 процентов вроде идет на оплату медикам.
Остальное где то читал, хороший бизнес и миллиарды выводятся в какие то офшоры Кипра для обеспечения Семьи..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4225
Re: Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС...
Отправлено: 16.05.23 - 09:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это же кормушка как вроде Семьи.


Во время пандемии коронавируса из этих денег выплачивали првышенные заработанные платы медикам работавшим в приёмных покоях по приёмке больных: - хотя это не БЮДЖЕТНЫЕ деньги и как бы власти не имели ПРАВО забирать оттуда деньги на ЛАТАНИЕ своих ошибок.
Очевидно: - эти деньги как и пенсионные, МОЗОЛЯТ глаза, слишком шустрым мажорикам из Правительства.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS