Отправлено: - 23:27

maxsaf:

Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок

Цитата:там нет большинства казахского населенияпоэтому там голосования о переименовании не пройдута вот в области ско и Павлодар большинство казахов поэтому переименовать области вполне реальноведь сейчас парадоксв стране есть северо казахстанская, восточно казахстанская и западно казахстанская а вот южно казахстанской области уже нет-она туркестанская, тогда смысл в остальных географических названиях?