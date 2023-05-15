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≡ При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46791
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
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Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименованиях. Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13716
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 23:27
#15
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15719
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 07:51
#16
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Цитата:
maxsaf:
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок

Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось. А так - быстро переименуют.
Профайл
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