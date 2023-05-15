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При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
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