Отправлено: - 07:51

maxsaf:

Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок

Цитата:Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось. А так - быстро переименуют.