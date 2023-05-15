НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46791
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам мажилисмена, законопроект будет прежде всего касаться онлайн-рекламы, так как сегодня в Интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. А правоотношения в этой сфере, по словам депутата, находятся в тени, либо в серой зоне.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:51
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А тут зависит от того, как они оформлены. Если журналист в штате, то платит налог с оклада. Если журналист ИП то все равно платит с дохода за период.

А теперь Ильяс и все те, кто пишут новости должны платить родному государству?
Ведь они пишут туда же, где и реклама.
Значит обязаны все платить за рекламные доходы, налоги.
В телеграмме сколько от них новостей, тоже платить?
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1554
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:57
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ведь они пишут туда же, где и реклама.


Это не так работает. Главное - доход, а не реклама. Налоги платят с дохода. Если Ильяс пишет рекламную статью, за что ему заплатил рекламодатель, то да, он заплатит налог. Если у него "не выдержала душа поэта", и он написал пост со своими мыслями, который никакого дохода не принес (как твои посты, например), то и налога он не заплатит.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13716
Re: В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и...
Отправлено: 15.05.23 - 17:35
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди должны понимать: это реклама, за которую блогер получил деньги.


а как будут помечать политическую рекламу?)))
а то как не коснись, перед выборами часть блогеров под копирку посты о нужности голосования выставляет) другая часть блогеров активно ратуют за СВО а третьи за США)
они это по зову душевному или по заказу пишут? как проверить?)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 18:10
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Если у него "не выдержала душа поэта", и он написал пост со своими мыслями, который никакого дохода не принес (как твои посты, например), то и налога он не заплатит.

Как это не принес?
А та же реклама, которая и на моей страничке в том числе?
И даже тут прямо сейчас?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 18:12
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще реклама, то была над, а эта под нашими постами.
И завтра нас обяжут платить..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17628
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 20:28
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот еще реклама, то была над, а эта под нашими постами. И завтра нас обяжут платить..

Этот блогер #111 постоянно пиво рекламирует под видом грушевого. Налоговая, обратите внимание на эту публичную личность :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 22:37
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
постоянно пиво рекламирует под видом грушевого

Ну это не доказательство.
Прежде надо знать марку этого пива, этикетку рассмотреть.
А вместо пива, действительно пью то компот, то грушевый.
Но опять же, этикетка, реклама, это надо доказать, что грушевая кампания мне платит за это бабло..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 22:42
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
постоянно пиво рекламирует

Блин, сейчас только в ветке ВВ написал про газету Мой Шанс..
Наверно теперь я крутой блогер и меня надо обложить со всех сторон..



[Исправлено: 111, 15.05.2023 - 22:43]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17628
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 23:20
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Наверно теперь я крутой блогер и меня надо обложить со всех сторон..

Спросить, как с инфлюенсера, по всей строгости :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25662
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 16.05.23 - 02:16
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
инфлюенсера

Не знаю что такое, мне пожалуйста по русски..
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS