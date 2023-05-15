Отправлено: - 16:51

JereK:

А тут зависит от того, как они оформлены. Если журналист в штате, то платит налог с оклада. Если журналист ИП то все равно платит с дохода за период.

Цитата:А теперь Ильяс и все те, кто пишут новости должны платить родному государству?Ведь они пишут туда же, где и реклама.Значит обязаны все платить за рекламные доходы, налоги.В телеграмме сколько от них новостей, тоже платить?