Re: Возвращать казахстанцам неиспользованные выплаты в ОСМС...

Отправлено: - 22:09

Я недавно тоже интересовался, за что платится страховка, если кругом всё платные услуги, кроме как сдать анализ крови и мочи. Думаю, надо всю сумму, а не 50% возвращать если ни разу пациент не обращался в больницу.